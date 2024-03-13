Нерухомість дорожчає — як змінились ціни на нове житло у Києві

Ключі від житла. Фото: Unsplush

У Києві за рік зросла середня вартість квадратного метра не первинному ринку нерухомості. Ціна підвищилась на 1,4 тис. грн.

Про це свідчить дослідження маркетплейсу ЛУН.

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Нові ціни на первинному ринку у Києві

Згідно з цими даними, у березні 2024 року середня вартість квадратного метра в новобудові столиці становить 49,4 тис. грн. Торік перебувала на позначці 48 тис. грн.

Джерело: ЛУН

Однак динаміка зростання цін упродовж року у різних сегментах була різною.

Джерело: ЛУН

Традиційно найдорожче один квадратний метр коштує у центрі міста. Зараз ціни в різних районах такі:

Печерський — 85,9 тис. грн;

Голосіївський — 50,9 тис. грн;

Шевченківський — 60,6 тис. грн;

Деснянський — 38,4 тис. грн;

Дарницький — 41 тис. грн.

Джерело: ЛУН

Прогнози щодо цін на житло

На думку керівника проєктів Perfect Group, експерта ринку нерухомості Олексія Коваля, попит на житло в країні після значного падіння на початку війни відновлювався весь минулий рік. У 2024-му передбачається ще активніше пожвавлення ринку завдяки держпрограмі "єВідновлення".

Щодо первинного ринку, то серед ЖК, де було будівництво, спостерігалося очевидне підняття цін, яке в гривні становило 7-15%.

Динаміка може продовжитися у 2024 році, оскільки попит на нове житло зростає, а ціни тримаються фактично на рівні собівартості.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні створять Єдиний державний реєстр адрес будівель та споруд. Він стане дієвим інструментом для боротьби з корупцією.

Також у Державній податковій службі пояснили, за якими правилами у 2024 році потрібно сплачувати податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Зазвичай його нараховують громадянам за попередній звітний рік і стосується лише деяких власників нерухомості.