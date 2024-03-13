Нерухомість дорожчає — як змінились ціни на нове житло у Києві

У Києві подорожчала нерухомість на "первинці" — нові ціни
У Києві за рік зросла середня вартість квадратного метра не первинному ринку нерухомості. Ціна підвищилась на 1,4 тис. грн.
Про це свідчить дослідження маркетплейсу ЛУН.
Нові ціни на первинному ринку у Києві
Згідно з цими даними, у березні 2024 року середня вартість квадратного метра в новобудові столиці становить 49,4 тис. грн. Торік перебувала на позначці 48 тис. грн.
Однак динаміка зростання цін упродовж року у різних сегментах була різною.
Традиційно найдорожче один квадратний метр коштує у центрі міста. Зараз ціни в різних районах такі:
- Печерський — 85,9 тис. грн;
- Голосіївський — 50,9 тис. грн;
- Шевченківський — 60,6 тис. грн;
- Деснянський — 38,4 тис. грн;
- Дарницький — 41 тис. грн.
Прогнози щодо цін на житло
На думку керівника проєктів Perfect Group, експерта ринку нерухомості Олексія Коваля, попит на житло в країні після значного падіння на початку війни відновлювався весь минулий рік. У 2024-му передбачається ще активніше пожвавлення ринку завдяки держпрограмі "єВідновлення".
Щодо первинного ринку, то серед ЖК, де було будівництво, спостерігалося очевидне підняття цін, яке в гривні становило 7-15%.
Динаміка може продовжитися у 2024 році, оскільки попит на нове житло зростає, а ціни тримаються фактично на рівні собівартості.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні створять Єдиний державний реєстр адрес будівель та споруд. Він стане дієвим інструментом для боротьби з корупцією.
Також у Державній податковій службі пояснили, за якими правилами у 2024 році потрібно сплачувати податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Зазвичай його нараховують громадянам за попередній звітний рік і стосується лише деяких власників нерухомості.
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