Эксперты предупредили о рецессии в США после скачка уровня безработицы

Люди и флаг США. Фото: ft.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Экономист Дэвид Розенберг обеспокоен возможностью "неожиданной" рецессии экономки США. Опасения у эксперта возникли после публикации февральского отчета о занятости в Соединенных Штатах, показавшего неожиданный рост уровня безработицы до 3,9% с предыдущих 3,7%. По мнению экономиста, такой рост безработицы в США может означать внезапный удар по экономике страны.

Мнение Дэвида Розенберга приводит Business Insider.

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Рост уровня безработицы — не единственный фактор, вызывающий беспокойство Розенберга. Он также отметил отрицательные показатели в отчете о размерах заработной платы за декабрь и январь. По его мнению, это может указывать на то, что рынок труда в США не развивается.

Розенберг отметил, что хотя набор персонала в секторах здравоохранения, государственного управления и ресторанного бизнеса был значительным, в сферах технологий и банковского дела количество увольнений продолжало расти.

Напомним, мы писали, что в Китае боятся замедления своей экономики. Среди них оказался недостаточный внутренний спрос на китайскую продукцию и избыток производственных мощностей в ряде отраслей национальной экономики.

Также мы рассказывали, что в Европе замедлилась инфляция. В феврале инфляция в еврозоне снизилась с 2,8% до 2,6%, продолжая тренд снижения с октября 2022 года, когда уровень цен достиг пика почти в 11%.