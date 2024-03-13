Денежная компенсация по уходу за пенсионерами — какие условия в 2024 году

Денежные купюры в руках. Фото: Today

Украинские граждане могут получать денежную компенсацию за "предоставление услуг непрофессионального ухода за пожилым человеком или лицом с инвалидностью". В 2024 году размер такой помощи изменился из-за роста прожиточного минимума.

О том, как оформить денежную компенсацию, рассказала юрист Оксана Рябчук.

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По словам юристки, граждане, осуществляющие уход за людьми без осуществления предпринимательской деятельности на непрофессиональной основе, не имея специальных навыков и знаний по соблюдению стандартов соцуслуг, могут оформить ежемесячную компенсацию за такие услуги.

Однако законодательство не предусматривает компенсацию в случаях:

если гражданин предоставляет социальные услуги лицам непосредственно на дому, а также в случае паллиативного и стационарного ухода (предоставляемых в учреждениях здравоохранения и медучреждениях);

если лицо, осуществляющее предоставление соцуслуг, получает пособие по уходу в рамках закона от 22.02.2000 года № 1489-III;

если гражданин осуществляет уход на профессиональной основе, однако не ведет предпринимательскую деятельность.

Какой размер компенсации в 2024 году

В целом размер компенсационной выплаты зависит от доходов и определяется индивидуально для каждого частного случая.

Компенсацию рассчитывают как разницу между прожиточным минимумом на одного гражданина в расчете на один месяц, установленным на 1 января (в 2024 году — это 2,92 тыс. грн, в прошлом году было 2,589 тыс. грн) и среднемесячным совокупным доходом за последние полгода человека, который оказывает соцуслуги.

Среднемесячный доход гражданина, оказывающего соответствующие услуги, исчисляется путем разделения среднемесячного совокупного дохода его семьи на количество членов семьи.

Документы, необходимые для оформления компенсации

Для органов соцзащиты для оформления компенсации необходимо собрать и подать следующие документы:

паспорт заявителя и нуждающегося в соцуслугах (при подаче заявления);

идентификационный код (обоих);

заявление о согласии предоставлять соцуслуги;

заявление о согласии получать соцуслуги;

декларацию о доходах и имущественном состоянии (на основании справок о доходах каждого члена семьи за последние полгода);

справку к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией (для граждан, имеющих инвалидность);

заключение врачебной комиссии медучреждения о необходимости предоставления соответствующего ухода за пожилыми гражданами вследствие когнитивных нарушений (если есть такой диагноз);

заключение врачебной комиссии медучреждения о необходимости в уходе за неизлечимо больными гражданами, если не могут обслуживать себя и передвигаться;

акт осмотра МСЭК и справку к акту.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине для граждан, потерявших работу, изменился размер денежной помощи от государства в 2024 году. Для получения выплат необходимо, чтобы человек приобрел статус безработного.

Мы также писали о том, что правительство упростило подачу заявления для назначения единовременного пособия в случае гибели (смерти) или инвалидности защитников и защитниц Украины. Теперь заявление можно подать через Центры предоставления административных услуг.