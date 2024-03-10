В Приват24 можно выиграть до 100 тыс. гривен — условия акции

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственный ПриватБанк совместно с Mastercard объявили о старте акции "Весняні платежі". Каждый совершеннолетний клиент банка с активной банковской картой может принять участие в розыгрыше денежных вознаграждений. Ежемесячно будут разыгрываться призы в размере 25, 50 и 100 тысяч гривен.

Об этом говорится на портале ПриватБанка.

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Кто может принять участие в акции ПриватБанка

Чтобы стать участником и испытать собственную удачу, необходимо:

быть совершеннолетним лицом и иметь регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

зарегистрироваться на сайте;

совершить как минимум 7 платежей через соответствующее меню в Приват24.

Победители будут определять каждый месяц. Чем больше платежей совершат клиенты, тем больше шансов на вознаграждение. Всего за время акции 12 клиентов ПриватБанка получат по 25 тысяч гривен, шесть клиентов — по 50 тысяч гривен, трое клиентов — по 100 тысяч гривен. Регистрация открыта до 6 июня 2024 года включительно.

В список платежей, учитываемых в розыгрыше, входят:

оплата штрафов;

налоговые обязательства;

благотворительные взносы;

оплата коммунальных услуг;

перевод средств за товары или услуги на счет ФЛП/юридического лица;

оплата обучения в школе/детсаду/ЗВО.

Результаты акции будут публиковаться каждый месяц на сайте ПриватБанка. Победители будут определены с помощью сервиса Random.org. Также клиенты Привата, которым утвердят выплаты, получат соответствующее уведомление в мобильном приложении банка.

Лица, не имеющие физической карты Mastercard, могут оформить Digital через Приват24.

Что еще нужно знать

Напомним, что государственный ПриватБанк продолжил действие проекта по поддержке современных безналичных расчетов. В его рамках предприниматели и компании, которые будут выплачивать заработные платы на карты финучреждения, получат на год бесплатное обслуживание.

Мы также писали о том, что в госфинучреждении ПриватБанк сделали важное заявление для клиентов, пользующихся пластиковыми платежными картами. Там напомнили, что в случае истечения срока действия карты есть несколько вариантов, позволяющих пользоваться услугами в дальнейшем.