ПриватБанк зробив заяву щодо терміну дії карток — що важливо знати

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У держфінустанові "ПриватБанк" зробили важливу заяву для клієнтів, які користуються пластиковими платіжними картками. Там нагадали, що у разі завершення терміну дії картки є кілька варіантів, що дозволять користуватися послугами надалі.

Про це йдеться на сторінці банку у Facebook.

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Як діяти у разі завершення терміну дії картки

Хоч термін дії усіх пластикових карток було автоматично продовжено, однак клієнти можуть стикатися з труднощами. Наприклад, за кордоном картки не працюють фізично для оплати покупок у магазинах, платіжні термінали бачать їх як прострочені. Щоб надалі повноцінно користуватися послугами, потрібно знати кілька нюансів.

У разі завершення терміну дії картки є кілька способів користуватися послугами.

По-перше, у мобільному застосунку Приват24 є можливість миттєвого оформлення Digital карти.

Для цього необхідно:

перейти в розділ "Всі карти";

вибрати "Додати";

натиснути пункт "Digital карта".

Така карта є електронним аналогом пластикової і нею можна вільно розплачуватись у торгових мережах за допомогою смартфона. Також можна знімати готівку з банкоматів "Привату".

По-друге, клієнти можуть замовити перевипуск пластикової картки та забрати її у будь-якому офісі ПриватБанку.

Для цього у Приват24 необхідно:

відкрити меню "Гаманець";

обрати карту для перевипуску;

натиснути "Замовити карту".

У разі, якщо немає можливості забрати картку з відділення, то можна замовити доставку "Укрпоштою".

"Нагадаємо, що на період воєнного стану термін дії усіх пластикових карток було автоматично продовжено на 30 місяців, тож картки продовжать працювати без обмежень як для оплати покупок, будь-яких послуг, так і отримання готівки", — наголосили у фінустанові.

Джерело: ПриватБанк

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнтам ПриватБанку надходять сповіщення від банку про необхідність актуалізації даних, якщо цього не зробити, рахунки блокують. У фінустанові пояснили, навіщо така вимога та як самостійно оновити дані.

Також ми писали про те, що клієнти ПриватБанку завдяки мобільному застосунку "Приват24" можуть не лише дізнатися, а й частково керувати кредитним лімітом. У фінустанові дали з цього приводу важливі поради.