Субсидии в Украине — как не остаться без помощи в 2024 году

Деньги и счета. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Компания-энергопоставщик Yasno рассказала своим клиентам, как не остаться без субсидии в 2024 году. Семи, которым сложно оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги, должны соблюдать определенные условия.

О таких деталях сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.

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Как не потерять право на субсидию в 2024 году

Как отмечается, украинцы могут претендовать на получение субсидии даже на фоне войны. За ее оформлением следует обращаться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ), который устанавливает право семьи на получение субсидии в зависимости от ее финансово-имущественного положения.

Специалисты ПФУ рассчитывают размер обязательного платежа, зависящего от совокупного дохода семьи. Помощь окажут в случае, если оплата больше, чем обязательный платеж.

Обязательным условием регулярного получения жилищной субсидии является своевременная оплата в полном объеме коммунальных счетов за электроэнергию и другие услуги ЖКХ. Субсидию не будет назначать в случае наличия долга более чем за три месяца на сумму, превышающую 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (680 грн). В таких случаях Пенсионный фонд, как правило, отказывает в выплатах, даже если субсидианты отвечают всем другим критериям.

Поэтому, чтобы не потерять право на жилищную субсидию, украинцам нужно срочно оплатить счета и дальше не накапливать задолженность. В YASNO напомнили, что рассчитываться за потребленное электричество нужно ежемесячно до 20 числа. Это легко сделать следующими способами:

через Личный кабинет;

мобильное приложение, которое можно скачать в Play Market или AppStore;

чатботы YASNO-online в viber или telegram;

на сайте электропоставщика по номеру лицевого счета или адресу;

через электронные счета, поступающие в смс/viber-сообщения. При этом можно заказать электронный счёт на сайте YASNO;

интернет-банкинг;

отделение финучреждений или "Укрпочты".

"Семья, получающие жилищную субсидию, должны особенно внимательно контролировать своевременность оплат и не допускать появление задолженности за коммунальные услуги. Благодаря онлайн-сервисам YASNO узнать состояние лицевого счета и внести платеж за электроэнергию можно в любое время прямо со смартфона. Игнорирование обязательно связи оплаты может грозить не только прекращением электроснабжения, но и лишением субсидии",— сказал генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.

Куда обращаться за помощью

Граждане могут обращаться за получением жилищной субсидии по нескольким способам. Сейчас украинцам оказывают помощь через:

обращение к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового и городского советов;

обращение в Центры предоставления административных услуг;

через портал государственных услуг "Действие";

сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

портал электронных услуг или мобильное приложение ПФУ.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине изменили процесс оформления жилищных субсидий на оплату коммунальных услуг. Процесс через портал государственных услуг "Дія" ускорили втрое.

Также мы писали о том, что в Украине целая категория граждан может платить всего 25% суммы за жилищно-коммунальные услуги. На столь немалые льготы от государства имеют право участники боевых действий, а также их семьи.