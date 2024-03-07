Субсидії в Україні — як не залишитися без допомоги у 2024 році

Гроші та комунальні рахунки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Компанія-енергопостачальник Yasno розповіла своїм клієнтам, як не залишитися без субсидії у 2024 році. Родини, яким складно оплачувати рахунки за житлово-комунальні послуги, мають дотримуватися певних умов.

Про такі деталі повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.

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Як не втратити право на субсидію у 2024 році

Як зазначається, українці можуть претендувати на отримання субсидії навіть на тлі війни. За її оформленням потрібно звертатися до Пенсійного фонду України (ПФУ), який встановлює право сім'ї на отримання субсидії залежно від її фінансово-майнового стану.

Фахівці ПФУ розраховують розмір обов’язкового платежу, який залежить від сукупного доходу родини. Допомогу нададуть у разі, якщо оплата за комірне більша, аніж обов’язковий платіж.

Обов’язкова умова для регулярного отримання житлової субсидії є своєчасна оплата в повному обсязі комунальних рахунків за електроенергію та інші послуги ЖКГ. Субсидію не будуть призначати у разі наявності боргу за більш ніж три місяці на суму, що перевищує 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (680 грн). У таких випадках Пенсійний фонд, як правило, відмовляє у виплатах, навіть якщо субсидіанти відповідають усім іншим критеріям.

Тому, щоб не втратити право на житлову субсидію, українцям треба терміново сплатити рахунки та надалі не накопичувати заборгованість. У YASNO нагадали, що розраховуватися за спожиту електрику потрібно щомісяця до 20 числа. Це легко зробити у такі способи:

через Особистий кабінет;

мобільний застосунок, який можна завантажити в Play Market чи AppStore;

чатботи YASNO-online у viber чи telegram;

на сайті електропостачальника за номером особового рахунку чи адресою;

через електронні рахунки, які надходять в смс/viber-повідомленнях. При цьому можна замовити електронний рахунок на сайті YASNO;

інтернет-банкінг;

відділення фінустанов чи "Укрпошти".

"Родини, які отримують житлову субсидію, мають особливо уважно контролювати своєчасність оплат та не допускати появу заборгованості за комунальні послуги. Завдяки онлайн-сервісам YASNO дізнатися стан особового рахунку та внести платіж за електроенергію можна у будь-який час просто зі смартфону. Ігнорування обов’язку оплати може загрожувати не лише припиненням електропостачання, а й позбавленням субсидії", — сказав генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.

Куди звертатися за допомогою

Громадяни можуть звертатися за отриманням житлової субсидії у кілька способів. Зараз українцям надають допомогу через:

звернення до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної та міської ради;

звернення до Центрів надання адміністративних послуг;

через портал державних послуг "Дія";

сервісний центр Пенсійного фонду України;

портал електронних послуг чи мобільний застосунок ПФУ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні змінили процес оформлення житлових субсидій на оплату комунальних послуг. Процес через портал державних послуг "Дія" прискорили втричі.

Також ми писали про те, що в Україні ціла категорія громадян може платити лише 25% від суми за житлово-комунальні послуги. На такі чималі пільги від держави мають право учасники бойових дій, а також їхні родини.