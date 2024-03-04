Обмен валют — украинцы резко сократили покупку долларов в банках

Американская валюта. Фото: Unsplush

Украинское население резко сократило покупку валюты у финучреждений

в феврале этого года. Граждане купили у коммерческих банков наличной и безналичной валюты на более чем 2,2 млрд долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

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Снижение объемов покупки валюты

По данным НБУ, украинцы в прошлом месяце продали 1,394 млрд долларов (в эквиваленте), а приобрели 2,219 млрд долларов. Объем чистой покупки валюты составил 824,5 млрд долларов.

В то же время, снижение объема покупки по сравнению с январем составило 25,3%. Тогда граждане побили рекорд за 11 лет, приобретя 1,103 млрд долларов. При этом курс доллара в феврале рос.

В общей сложности за 2023 год украинцы продали 18,2 млрд, а купили 23 млрд долларов. Объем чистой покупки валюты составил 4,79 млрд долларов.

Заметим, что граждане установили рекорд по покупке валюты в декабре 2023-го. Тогда чистая покупка составила 1,026 млрд долларов. Больше было только в ноябре 2012-го — тогда объем чистой покупки составлял 1,523 млрд долларов. При этом курс доллара в конце прошлого года вырос в продаже с 37,6 до 39,05 грн.

По информации сайта Kurs, по состоянию на начало марта доллар продолжает расти на наличном рынке: стоит в покупке 38,03 грн (+0,02), в продаже — 38,57 грн (+0,03). В обменниках валюта тоже подорожала: в покупке стоит 38,50 грн (+0,10), в продаже — 38,60 грн (+0,11). По данным Нацбанка, официальный курс доллара утвержден на таком уровне — 38,15 грн (+0,11).

Источник: НБУ

Что еще стоит знать

Напомним, государственное финучреждение "ПриватБанк" сделало важное предупреждение относительно процедуры обмена валют. Речь идет о ситуации с продажей старых купюр американской валюты, на которую продолжают жаловаться клиенты.

Также сообщалось, что в Украине действуют ограничения на выдачу наличных из банкоматов во время военного положения. Размер лимитов может отличаться в зависимости от банка, типа карты и условий сделки.