Депозиты в Украине — граждане активно несут деньги в банки

Банковская касса. Фото: УНИАН

В феврале объем гривневых депозитов граждан в украинских банках повысился почти до уровня начала 2024 года. Таким образом, на счета вернулись средства, снятые в январе.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка (НБУ).

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Как изменился объем гривневых депозитов

Как отмечают в НБУ, объем гривневых депозитов граждан увеличился на 2,2%, до 706 миллиардов гривен. Для сравнения — в начале года было 711 миллиардов.

Источник: НБУ

В то же время, по информации регулятора, средние ставки по депозитам граждан в национальной валюте в феврале пустились с 11,7% до 11,4%.

Источник: НБУ

Информация о массовом снятии депозитов зимой

В конце зимы, когда в Верховной Раде начал рассматриваться законопроект о мобилизации, нормы которого среди прочего могли затронуть финансовые счета граждан, появилась информация о массовом снятии депозитов. Глава Финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев заявил, что вклады граждан в гривне сократились за январь на 51,3 миллиарда гривен. Он предположил, что такой эффект мог быть спровоцирован нормами законопроекта о мобилизации.

Однако в Фонде гарантирования вкладов опровергли такое предположение, отметив, что отток вкладов был незначителен и не является следствием возможных изменений в законодательстве, а привычным сезонным явлением.

Также руководитель Нацбанка Андрей Пышный сообщил, что информация об оттоке денег граждан с гривневых счетов в банках из-за проекта закона о мобилизации не соответствует действительности.

Что еще стоит знать

Напомним, эксперты озвучили возможные угрозы реализации планов Национального банка по обновлению правил по банковской тайне. Регулятор выступает за расширение перечня информации, к которой будут иметь доступ украинские государственные органы.

Ранее мы писали, что в Украине совокупный объем операций с использованием платежных карт в 2023 году составил 6,141 трлн грн, из них 90,4% было совершено внутри страны. Также известно, сколько в среднем тратили украинцы.