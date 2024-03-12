Депозити в Україні — громадяни знову активно несуть гроші у банки

Банківська каса. Фото: УНІАН

У лютому обсяг гривневих депозитів громадян в українських банках підвищився майже до рівня початку 2024 року. Таким чином, на рахунки повернулися кошти, зняти у січні.

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

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Як змінився обсяг гривневих депозитів

Як зазначають у НБУ, обсяг гривневих депозитів громадян збільшився на 2,2%, до 706 мільярдів гривень. Для порівняння — на початку року було 711 мільярдів.

Джерело: НБУ

Водночас, за інформацією регулятора, середні ставки за депозитами громадян у національній валюті у лютому опустилися з 11,7% до 11,4%.

Джерело: НБУ

Інформація про масове зняття депозитів взимку

Наприкінці зими, коли у Верховній Раді почав розглядатися законопроєкт про мобілізацію, норми якого серед іншого могли зачепити фінансові рахунки громадян, з'явилась інформація про масове зняття депозитів. Голова Фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев заявив, що вклади громадян у гривні скоротилися за січень на 51,3 мільярда гривень. Він припустив, що такий ефект міг бути спровокований нормами законопроєкту про мобілізацію.

Однак у Фонді гарантування вкладів спростували таке припущення, зазначивши, що відтік вкладів був незначний і він не є наслідком можливих змін у законодавстві, а звичним сезонним явищем.

Також керівник Нацбанку Андрій Пишний повідомив, що інформація про відтік грошей громадян з гривневих рахунків у банках через проєкт закону про мобілізацію не відповідає дійсності.

Що ще варто знати

Нагадаємо, експерти озвучили можливі загрози від реалізації планів Національного банку щодо оновлення правил з банківської таємниці. Регулятор виступає за розширення переліку інформації, до якої матимуть доступ українські державні органи.

Раніше ми писали, що в Україні сукупний обсяг операцій з використанням платіжних карток у 2023 році становив 6,141 трлн грн, із них 90,4% було здійснено всередині країни. Також відомо, скільки в середньому витрачали українці.