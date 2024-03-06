НБУ назвав середній чек за картками українців

Витрати українців — НБУ назвав середній чек за картками
В Україні сукупний обсяг операцій з використанням платіжних карток у 2023 році становив 6,141 трлн грн, із них 90,4% було здійснено всередині країни. Також відомо, скільки в середньому витрачали українці.
Такі дані навели у пресслужбі Національного банку України (НБУ).
Обсяг фінансових операцій у 2023-му
Про це йдеться в аналізі статистичних даних за минулий рік щодо операцій з платіжними картками, емітованими українськими банками та фінустановами, який проводить Нацбанк у рамках виконання функції оверсайту платіжної інфраструктури.
За даними пресслужби НБУ, минулого року в Україні та за кордоном громадяни здійснили безготівкових операцій на 3,98 трлн грн. При цьому частка безготівкових операцій становила 65%, тоді як до війни дорівнювала 61%.
"У 2023 році, незважаючи на продовження повномасштабної війни, більшість операцій з платіжними картками в Україні були безготівковими", — йдеться у повідомленні.
Торік найбільше операцій із використанням платіжних карток припало на:
- розрахунки в торговій точці — 40,4% від усіх безготівкових операцій (1,608 трлн грн),
- перекази з картки на картку — 37,1% (або 1,479 трлн грн).
Оплата товарів і послуг в інтернеті становила 16% — 646,5 млрд грн.
Середня сума однієї операції
Також Нацбанк назвав середній чек під час оплати картками в українських магазинах торік. Сума становила 325 гривень. Водночас, середній чек з оплати товарів та послуг онлайн був більший — 490 гривень.
Так, середня сума однієї операції в Україні у 2023 році зросла проти довоєнного, 2021-го:
- у торговій мережі — 325 грн (2021-му — 238 грн);
- з картки на картку — 1,97 тис. грн (1,512 тис. грн);
- з оплати товарів та послуг в інтернеті — 490 грн (395 грн).
Як зауважили в НБУ, частка у близько 90,0% від безготівкових операцій у торговельних мережах у 2023 році припала на безконтактну технологію оплати та NFC-технології.
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