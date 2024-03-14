"Укрпочта" стала партнером DHL Global Match, в какие страны доступна отправка грузов

Оператор отделения Укрпочты. Фото: Мининфраструктуры

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Национальный почтовый оператор Укрпочта заключил партнерское соглашение с британской компанией DHL Global Match, работающей в области транспортных услуг и международных перевозок почтовых отправлений. Как отмечается, благодаря партнерству отправлять отправку за границу станет надежнее и быстрее.

Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

Читайте также:

Куда можно отправлять посылки с помощью DHL Global Match

Сотрудничество Укрпочты и DHL Global Match охватывает США, Канаду и Австралию. В долгосрочной перспективе она будет включать страны Азии.

Как отмечается в сообщении, благодаря участию DHL Global Match украинские предприниматели могут рассчитывать на более стабильные сроки доставки. Британская компания оперирует своим флотом самолетов DHL Aviation и использует партнерские авиалинии для выполнения заказов.

"Расширяем экспортные маршруты! Еще один шаг к этому в нашей стратегической поддержке украинского бизнеса и международных отправителей", — подчеркнули в Укрпочте.

Напомним, мы писали, что недавно Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал государственную "Укрпочту" на большую сумму средств. Также почтовый оператор получил письменную оговорку.

Также мы рассказывали, что условия бесплатной доставки в собственные пункты выдачи интернет-магазина Rozetka меняются. С начала марта клиенты должны платить за эту услугу при заказах низкой стоимости.