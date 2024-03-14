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Укрпошта стала партнером DHL — у які країни можна відправляти вантажі

14 березня 2024 12:28
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
"Укрпошта" стала партнером DHL Global Match, в які країни доступне відправлення вантажів
Оператор відділення Укрпошти. Фото: Мінінфраструктури
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Національний поштовий оператор Укрпошта уклав партнерську угоду з британською компанією DHL Global Match, яка працює у галузі транспортних послуг та міжнародних перевезень поштових відправлень. Як зазначається, завдяки партнерству надсилати відправлення за кордон стане надійніше та швидше.

Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

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Наразі співпраця Укрпошти та DHL Global Match охоплює США, Канаду та Австралію. В довгостроковій перспективі вона також буде включати країни Азії.

Як зазначається у повідомлені, завдяки участі DHL Global Match українські підприємці можуть розраховувати на стабільніші терміни доставки. Британська компанія оперує власним флотом літаків DHL Aviation та використовує партнерські авіалінії для виконання замовлень.

"Розширюємо експортні маршрути! Ще один крок до цього в нашій стратегічній підтримці українського бізнесу та міжнародних відправників", — наголосили в Укрпошті.

Нагадаємо, ми писали, що нещодавно Національний банк України (НБУ) оштрафував державну "Укрпошту" на велику суму коштів. Також поштовий оператор отримав письмове застереження.

Також ми розповідали що умови безкоштовної доставки до власних пунктів видачі інтернет-магазину Rozetka змінюються. З початку березня клієнти мають доплачувати за цю послугу при замовленнях низької вартості.

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