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В Украине предлагают создать "клуб белого бизнеса" — детали инициативы

12 марта 2024 14:09
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Налоги для белого бизнеса — в Раде готовят новый законопроект
Представители бизнеса в офисе. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине хотят создать список налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, так называемый "Клуб белого бизнеса". Налоговый комитет Верховной Рады уже разработал соответствующий проект закона.

Об этом рассказал руководитель профильного комитета Даниил Гетманцев в Telegram.

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Детальнее о "Клубе белого бизнеса"

Гетманцев объяснил, что компании, которые войдут в этот список, будут меньше проверять налоговики. Суть проекта закона будет заключаться в освобождении от контроля в виде проверок бизнеса, у которого выше среднего по отраслю уровень уплаты налогов и размер заработных плат.

"Если предприниматель отвечает простым и прозрачным критериям относительно уровня уплаты налогов выше среднего по отрасли и выше среднего по отрасли уровень зп, налоговый контроль в виде проверок за ним не осуществляется. Это вне других преимуществ. Перечень пересматривается ежеквартально", — отметил руководитель комитета.

За его введение возьмется Государственная налоговая служба, а данные о включении плательщик будет получать через е-кабинет.

В частности, налогоплательщики из этого перечня получат ряд преимуществ:

  • будет введен запрет на документальные проверки;
  • сокращены сроки камеральной и документальной проверок в целях бюджетного возмещения (пять календарных дней);
  • введены индивидуальные налоговые консультации в течение пяти дней;
  • закрепление за налогоплательщиком комплаенс-менеджера, с которым плательщик будет взаимодействовать, в том числе с использованием средств онлайн-связи, как пример, в режиме видеоконференции;
  • получение налогоплательщиками по своему запросу в пятидневный срок информации об имеющихся у органа контроля налоговых данных, которые могут свидетельствовать о налоговых рисках в его деятельности, а также получение консультации по устранению таких рисков.

Что еще стоит знать

Напомним, в Государственной налоговой службе объяснили, по каким правилам в 2024 году нужно уплачивать налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Обычно его начисляют гражданам за предыдущий отчетный год и касается только некоторых владельцев недвижимости.

Также сообщалось о том, что за какие автомобили и какие налоги придется платить в 2024 году и может ли владелец быть освобожден от этого налога, если не получил соответствующее уведомление.

Верховная Рада
налоги
Налоговая служба
Даниил Гетманцев
бизнес
законопроект

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