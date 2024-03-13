Тарифы в Украине — как изменятся цены на электричество с 1 апреля

Прибор учета электроэнергии. Фото: Ukrenergo

В Украине некоторые поставщики обновят тарифы на электроэнергию для одной категории потребителей. Изменения произойдут с 1 апреля 2024 года.

Об этом сообщила пресс-служба энергоснабжающей компании Yasno.

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Как отмечают в компании, обновленные тарифы на электричество коснутся не всех клиентов, а только небытовых потребителей.

"На сайте YASNO опубликованы обновленные цены на электроэнергию для малых небытовых потребителей. Они будут действовать с 01.04.2024 г. для всех небытовых клиентов поставщика универсальных услуг", — сообщает пресс-служба.

В компании отмечают, что тарифы для этой категории потребителей пересматриваются ежемесячно. Их пересчитывают в соответствии с рекомендациями НКРЭКУ. При расчете принимают во внимание:

стоимость покупки электричества на рынке;

цены на услуги оператора системы распределения;

стоимость услуг оператора системы передачи данных;

стоимость услуги поставщика универсальной услуги.

"В случае несогласия с ценой клиент вправе прекратить действие договора", — говорится в публикации.

Например, в марте цены, предлагаемые небытовым потребителям, были ниже, чем в феврале. С новыми ценами можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

Тарифы для бытовых потребителей

Что касается бытовых потребителей, то в апреле ценовая ситуация на электроэнергию не изменится. По-прежнему украинцы будут платить за услугу по единому тарифу 2,64 грн/кВт-час.

В Министерстве энергетики обещали не трогать стоимость электричества до конца холодного сезона. Как известно, отопительный сезон продлится до конца апреля.

Учитывая это, в мае цены могут измениться, однако в Минэнерго заверили, что соответствующего вопроса нет вообще в повестке дня.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в 2024 году вернули наказание потребителей коммунальных услуг за долги. В то же время из-за недобросовестных в оплате счетов граждан могут пострадать все жители многоэтажных домов.

Также мы писали, что в ряде регионов страны действуют программы поддержки населения по предоставлению компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг из местных бюджетов. Известно, где можно рассчитывать на 6 тысяч гривен помощи.