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В Україні зміняться тарифи на електрику з 1 квітня — кого торкнеться

13 березня 2024 11:40
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Тарифи в Україні — як зміняться ціни на електрику з 1 квітня
Прилад обліку електроенергії. Фото: Ukrenergo
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні деякі постачальники оновлять тарифи на електричну енергію для однієї категорії споживачів. Зміни відбудуться з 1 квітня 2024 року.

Про це повідомила пресслужба енергопостачальної компанії Yasno.

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Нові тарифи на електрику з 1 квітня

Як зазначають у компанії, оновлені тарифи на електрику торкнуться не всіх клієнтів, а тільки непобутових споживачів.

"На сайті YASNO опубліковано оновлені ціни на електроенергію для малих непобутових споживачів. Вони діятимуть з 01.04.2024 для всіх непобутових клієнтів постачальника універсальних послуг", — повідомляє пресслужба.

У компанії наголошують, що тарифи для цієї категорії споживачів переглядають щомісяця. Їх перераховують відповідно до рекомендацій НКРЕКП. Під час розрахунку беруть до уваги:

  • вартість купівлі електрики на ринку;
  • ціни на послуги оператора системи розподілу;
  • вартість послуг оператора системи передачі;
  • ціну послуги постачальника універсальної послуги.

"У разі незгоди з ціною клієнт має право припинити дію договору", — йдеться у публікації.

Наприклад, у березні ціни, запропоновані непобутовим споживачам, були нижчі, аніж у лютому. З новими цінами можна ознайомитися, перейшовши за посиланням.

Тарифи для побутових споживачів

Щодо побутових споживачів, то у квітні цінова ситуація на електроенергію  не зміниться. Як і раніше, українці платитимуть за послугу за єдиним тарифом 2,64 грн/кВт-год.

У Міністерстві енергетики обіцяли не чіпати вартість електрики до кінця поточного холодного сезону. Як відомо, опалювальний сезон офіційно триває до кінця квітня.

З огляду на це, у травні ціни можуть змінитися, однак у Міненерго запевнили, що відповідного питання немає взагалі на порядку денному.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у 2024 році повернули покарання споживачів комунальних послуг за борги. Водночас через недобросовісних у сплаті рахунків громадян можуть постраждати всі жителі багатоповерхових будинків.

Також ми писали про те, що у низці регіонів країни діють програми підтримки населення з надання компенсації на оплату житлово-комунальних послуг з місцевих бюджетів. Відомо, де можна розраховувати на 6 тис. грн допомоги.

тарифи
комунальні послуги
ЖКГ
електроенергія
ціни

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