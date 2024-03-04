Зарплаты в Украине — известно, как изменились реальные суммы за время войны

В Украине выросли зарплаты — как изменились суммы за время войны
В 2023 году рост средней заработной платы составил более 17%. Однако в реальном измерении, ввиду инфляции, средняя зарплата остается меньшей, чем была до полномасштабной войны в 2021 году.
Такие данные привел глава Финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
Какие зарплаты в разных секторах экономики
Глава профильного комитета отметил, что по данным Государственной службы статистики, в прошлом году средняя зарплата в экономике (брутто, без оккупированных территорий) составила 17,44 тыс. грн.
По сравнению с 2022-м номинально средняя заработная плата выросла на 17,5%, или на 2,59 тыс. грн. В реальном измерении, учитывая среднюю инфляцию, на 4,1%.
Нардеп привел несколько секторов экономики, где фиксировали самые высокие среднемесячные зарплаты в 2023 году:
- информация и телекоммуникации — 37,95 тыс. грн;
- финансовая и страховая деятельность — 34,39 тыс. грн;
- авиатранспорт — 31,39 тыс. грн;
- профессиональная, научная и техническая деятельность — 23,4 тыс. грн;
- сфера госуправления и обороны; обязательное соцстрахование — 23,39 тыс. грн.
Среди сфер с самыми низкими среднемесячными зарплатами:
- библиотеки, архивы, музеи и другие учреждения культуры — 10,99 тыс. грн;
- сфера творчества, искусства и развлечений — 11,34 тыс. грн;
- почтовая и курьерская деятельность — 11,83 тыс. грн;
- временное размещение и организация питания — 12,3 тыс. грн;
- сфера образования — 12,44 тыс. грн.
"Разрыв в уровне зарплат между секторами экономики остается значительным. За время полномасштабной войны он увеличился. Сейчас это 3,5 раза — между IT и деятельностью в сфере библиотек, архивов, музеев. До войны — 3,1 раза", — сообщил он.
Как изменились зарплаты за время войны
Также фиксируют значительные потери в официальных трудовых доходах с начала полномасштабной войны. В реальном измерении, учитывая инфляцию, средняя зарплата оставалась на 8,3% меньше, чем было до полномасштабной войны.
В то же время, в долларовом эквиваленте по официальному среднему курсу американской валюты средняя зарплата была на 7,1% ниже (514 долларов и 477 долларов соответственно в 2021 и 2023 годах соответственно).
Однако потери могли быть значительно больше. Удержание сравнительно низкой инфляции во время войны позволило минимизировать потери в реальных доходах.
"Остаюсь при своем мнении, что привязка условий мобилизации к определенному уровню зарплат и соответственно уплаты налогов будет дискриминировать работников секторов/отраслей с исторически более низкой оплатой труда, не говоря уже о дискриминации работников в прифронтовых областях, ВПЛ, по старшему возрасту (50 -60 лет), имеющие худшие условия для трудоустройства", — отметил Гетманцев.
Что еще стоит знать
Напомним, эксперты подсчитали, на какую пенсию можно рассчитывать при условии получения средней заработной платы. Для счета взяли сумму в 16 тыс. грн в месяц.
Также мы писали, что по действующему законодательству Украины работодатель, осуществляющий аренду работников, обязан заключать трудовой договор и платить налоги за каждого из них. Иначе могут начислить штраф.
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