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Военные имеют право на финпомощь в 2024-м — в Минобороны назвали условия

12 марта 2024 12:40
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Денежная помощь военным — в Минобороны назвали условия в 2024 году
Денежные купюры. Фото: РБК-Украина
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В 2024 году украинским законодательством предусмотрено предоставление военнослужащим материальной помощи от государства. Речь идет о выплатах на решение социально-бытовых вопросов.

Об этом говорится на сайте Министерства обороны Украины.

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Условия предоставления финпомощи для военных

По решению министра обороны от 16 января 2024 № 183/уд, бойцы имеют право на материальную помощь в случаях:

  • смерти военнослужащего или его супруги/супруга, детей или родителей;
  • ранения военного, полученного при выполнении заданий;
  • наличия у военнослужащего инвалидности, полученной от ранения (контузии/травмы/уродства);
  • захвата военнослужащего в плен (кроме добровольной сдачи) или в заложники, интернирование в нейтральные государства или признание безвестно отсутствующими;
  • нарушения состояния здоровья военного, пребывания на лечении, реабилитации при подтверждении медицинскими справками.

В частности, речь идет об онкологии, туберкулезе, ВИЧ/СПИДе, вирусном гепатите В или С, непрерывном лечении, реабилитации (более 30 дней подряд), травмах, болезнях нервной, сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата и других болезнях с тяжелым течением или последствиями, требующими многоэтапного хирургического лечения.

Суммы помощи для военных

По законодательству, объем материальной помощи равен размеру месячного денежного довольствия (заработной платы) военного.

Все военнослужащие, кроме срочников, имеют право раз в год получить помощь на решение социально-бытовых вопросов.

К месячному денежному довольствию, сумма которого определяет размер такой помощи, относятся:

  • должностной оклад военного;
  • оклад по воинскому званию;
  • надбавка за выслугу лет;
  • дополнительные виды денежного довольствия, кроме вознаграждений, за занимаемой должностью, на которые боец имеет право на день подписания приказа о предоставлении соответствующей помощи.

Что еще стоит знать

Напомним, некоторые украинские военнослужащие имеют право на пожизненную социальную помощь после увольнения с военной службы. Ее размер может достигать 50% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Также правительство упростило подачу заявления для назначения единовременного пособия в случае гибели (смерти) или инвалидности защитников и защитниц Украины. Теперь заявление можно подать через Центры предоставления административных услуг (ЦНАПы).

Минобороны
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