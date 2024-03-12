Грошова допомога військовим — у Міноборони назвали умови у 2024 році

Грошові купюри. Фото: РБК-Україна

У 2024 році українським законодавством передбачене надання військовослужбовцям матеріальної допомоги від держави. Йдеться про виплати на вирішення соціально-побутових питань.

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони України.

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За рішенням міністра оборони від 16 січня 2024 року № 183/уд, бійці мають право на матеріальну допомогу у випадках:

смерті військовослужбовця чи його дружини/чоловіка, дітей чи батьків;

поранення військового, отриманого під час виконання завдань;

наявності у військовослужбовця інвалідності, одержаної від поранення (контузії/травми/каліцтва);

захоплення військовослужбовця у полон (крім добровільної здачі) чи в заручники, інтернування у нейтральні держави чи визнання безвісно відсутніми;

порушення стану здоров’я військового, перебування на лікуванні, реабілітації за умови підтвердження медичними довідками.

Зокрема, йдеться про онкологію, туберкульоз, ВІЛ/СНІД, вірусний гепатит В чи С, безперервне лікування, реабілітацію (понад 30 днів поспіль), травми, хвороби нервової, серцево-судинної систем, опорно-рухового апарату та інші хвороби з тяжким перебігом чи наслідками, що вимагають багатоетапного хірургічного лікування.

Суми допомоги для військових

За законодавством, обсяг матеріальної допомоги дорівнює розміру місячного грошового забезпечення (заробітної плати) військового.

Усі військовослужбовці, окрім строковиків, мають право раз на рік отримати допомогу на вирішення соціально-побутових питань.

До місячного грошового забезпечення, сума якого визначає розмір такої допомоги, належать:

посадовий оклад військового;

оклад за військовим званням;

надбавка за вислугу років;

додаткові види грошового забезпечення, окрім винагород, за займаною посадою, на які боєць має право на день підписання наказу про надання відповідної допомоги.

Що ще варто знати

Нагадаємо, деякі українські військовослужбовці мають право на довічну соціальну допомогу після звільнення з військової служби. Її розмір може досягати 50% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Також уряд спростив подачу заяви для призначення одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) чи інвалідності захисників і захисниць України. Відтепер заяву можна подати через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи).