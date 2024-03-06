Введение военного сбора для ФЛП в 2024 году — кого коснется

Подсчеты на калькуляторе. Фото: Unsplush

Кабинет Министров работает над новым законопроектом, призванном обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет. Хотя текст соответствующего документа отсутствует, появились некоторые детали такой инициативы.

Об этом рассказала народный депутат Нина Южанина в Телеграмм-канале.

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Дополнительное пополнение бюджета более чем в 40 млрд грн

О том, что правительство готовит ввести соответствующие изменения на днях, заявил глава Финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Ожидается, что нововведение позволит наполнить бюджет в более чем 40 млрд гривен. Документ будет предусматривать:

увеличение размера военного сбора;

введение военного сбора для физлиц-предпринимателей (ФЛП);

введение военного сбора для юридических плательщиков единого налога;

введение военного сбора для некоторых видов сделок с недвижимостью и ювелирными изделиями.

По словам Южаниной, правительство действительно планирует привлечь в госбюджет в 2024 году дополнительные поступления, увеличив их от военного сбора и акциза.

Новый военный сбор

Как отмечает нардеп, увеличение военного сбора коснется юрлиц — плательщиков налога на прибыль предприятий, а также плательщиков единого налога ІІІ и ІV групп, физлиц — предпринимателей — плательщиков единого налога І, ІІ, ІІІ и ІV групп на уровень от 0,1% до 1,5%.

Под дополнительный военный сбор подпадут:

покупатели банковских металлов у финучреждений и легковых автомобилей, подлежащих первой госрегистрации в Украине, продавцы недвижимости;

розничные продавцы ювелирных изделий из золота, платины и драгоценных камней;

операторы мобильной связи.

"Здесь прослеживается аналогия с объектами налогообложения сбором на обязательное государственное пенсионное страхование", — заявила она.

Увеличение ставок акцизного налога

Также хотят ввести ежемесячную уплату авансовых взносов по налогу на прибыль предприятиями, занимающимися торговлей горючим.

"Предложения также предусматривают приведение акцизного налога на топливо в соответствие с минимальными стандартами ЕС, введение акцизного налога на воды, включая минеральные и газированные, с добавлением сахара или других подсластительных или ароматических веществ, и расширение перечня подакцизных товаров за счет налогообложения акцизным налогом растений рода конопля", — объяснила Южанина.

Она добавила, что дополнительные поступления должны обеспечить минимум 0,5% ВВП (44,2 млрд грн) только в этом году.

Что еще стоит знать

Напомним, в Государственной налоговой службе объяснили, по каким правилам в 2024 году нужно уплачивать налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Обычно его начисляют гражданам за предыдущий отчетный год и касается только некоторых владельцев недвижимости.

Также мы писали, что в Украине с 1 апреля 2024 года во второй раз повысят минимальную заработную плату, которая повлияет на размер некоторых социальных выплат и налогов. Ожидается, что зарплата вырастет на 900 грн.