Введение военного сбора для ФЛП в 2024 году — кого коснется

Военный сбор для ФЛП и новые ставки акциза — стали известны детали предложений
Кабинет Министров работает над новым законопроектом, призванном обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет. Хотя текст соответствующего документа отсутствует, появились некоторые детали такой инициативы.
Об этом рассказала народный депутат Нина Южанина в Телеграмм-канале.
Дополнительное пополнение бюджета более чем в 40 млрд грн
О том, что правительство готовит ввести соответствующие изменения на днях, заявил глава Финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
Ожидается, что нововведение позволит наполнить бюджет в более чем 40 млрд гривен. Документ будет предусматривать:
- увеличение размера военного сбора;
- введение военного сбора для физлиц-предпринимателей (ФЛП);
- введение военного сбора для юридических плательщиков единого налога;
- введение военного сбора для некоторых видов сделок с недвижимостью и ювелирными изделиями.
По словам Южаниной, правительство действительно планирует привлечь в госбюджет в 2024 году дополнительные поступления, увеличив их от военного сбора и акциза.
Новый военный сбор
Как отмечает нардеп, увеличение военного сбора коснется юрлиц — плательщиков налога на прибыль предприятий, а также плательщиков единого налога ІІІ и ІV групп, физлиц — предпринимателей — плательщиков единого налога І, ІІ, ІІІ и ІV групп на уровень от 0,1% до 1,5%.
Под дополнительный военный сбор подпадут:
- покупатели банковских металлов у финучреждений и легковых автомобилей, подлежащих первой госрегистрации в Украине, продавцы недвижимости;
- розничные продавцы ювелирных изделий из золота, платины и драгоценных камней;
- операторы мобильной связи.
"Здесь прослеживается аналогия с объектами налогообложения сбором на обязательное государственное пенсионное страхование", — заявила она.
Увеличение ставок акцизного налога
Также хотят ввести ежемесячную уплату авансовых взносов по налогу на прибыль предприятиями, занимающимися торговлей горючим.
"Предложения также предусматривают приведение акцизного налога на топливо в соответствие с минимальными стандартами ЕС, введение акцизного налога на воды, включая минеральные и газированные, с добавлением сахара или других подсластительных или ароматических веществ, и расширение перечня подакцизных товаров за счет налогообложения акцизным налогом растений рода конопля", — объяснила Южанина.
Она добавила, что дополнительные поступления должны обеспечить минимум 0,5% ВВП (44,2 млрд грн) только в этом году.
Что еще стоит знать
Напомним, в Государственной налоговой службе объяснили, по каким правилам в 2024 году нужно уплачивать налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Обычно его начисляют гражданам за предыдущий отчетный год и касается только некоторых владельцев недвижимости.
Также мы писали, что в Украине с 1 апреля 2024 года во второй раз повысят минимальную заработную плату, которая повлияет на размер некоторых социальных выплат и налогов. Ожидается, что зарплата вырастет на 900 грн.
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