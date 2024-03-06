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Расходы украинцев — НБУ назвал средний чек по карточкам

6 марта 2024 14:14
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
НБУ назвал средний чек по карточкам украинцев
Кассовый аппарат и банковская карта. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине совокупный объем операций с использованием платежных карт в 2023 году составил 6,141 трлн грн, из них 90,4% было осуществлено внутри страны. Также известно, сколько в среднем тратили украинцы.

Такие данные привели в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ).

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Объем финансовых операций в 2023-м

Об этом говорится в анализе статистических данных за прошедший год по операциям с платежными картами, эмитированными украинскими банками и финучреждениями, который проводит Нацбанк в рамках выполнения функции оверсайта платежной инфраструктуры.

По данным пресс-службы НБУ, в прошлом году в Украине и за рубежом граждане совершили безналичных операций на 3,98 трлн грн. При этом доля безналичных операций составляла 65%, тогда как до войны равнялась 61%.

"В 2023 году, несмотря на продолжение полномасштабной войны, большинство операций с платежными карточками в Украине были безналичными", — говорится в сообщении.

В прошлом году больше всего операций с использованием платежных карт пришлось на:

  • расчеты в торговых точках — 40,4% от всех безналичных операций (1,608 трлн грн),
  • переводы с карты на карту — 37,1% (или 1,479 трлн грн).

Оплата товаров и услуг в интернете составила 16% — 646,5 млрд грн.

Средняя сумма одной операции

Также Нацбанк назвал средний чек при оплате картами в украинских магазинах в прошлом году. Сумма составила 325 гривен. В то же время средний чек по оплате товаров и услуг онлайн был больше — 490 гривен.

Так, средняя сумма одной операции в Украине в 2023 году выросла против довоенного, 2021-го:

  • в торговой сети — 325 грн (в 2021-м — 238 грн);
  • с карты на карту — 1,97 тыс. грн (1,512 тыс. грн);
  • по оплате товаров и услуг в интернете — 490 грн (395 грн).

Как отметили в НБУ, доля около 90,0% от безналичных операций в торговых сетях в 2023 году пришлась на бесконтактную технологию оплаты и NFC-технологии.

Что еще стоит знать

Напомним, эксперты озвучили возможные угрозы реализации планов Национального банка относительно обновления правил по банковской тайне. Регулятор выступает за расширение перечня информации, к которой будут иметь доступ украинские государственные органы.

Также сообщалось, что в январе 2024 года заметно сократились банковские гривневые вклады. В Верховной Раде объяснили, с чем связан отток депозитов.

НБУ
магазины
банковские карты
продажа
чеки

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