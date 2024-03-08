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Вывоз валюты за границу в 2024 году — за какую сумму ждет штраф

8 марта 2024 10:52
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Пересечение границы с валютой — за вывоз какой суммы ждет наказание
Американская валюта. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украинцы, пересекающие государственную границу, обязаны декларировать валюту и ценности. Известно, за вывоз какой суммы в 2024 году ожидает наказание.

Об этом рассказывают Новини.LIVE.

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Согласно таможенным правилам, без декларирования разрешается перевозить через госграницу наличные деньги в сумме, не превышающей 10 тыс. евро. Это правило распространяется как на украинцев, так и на иностранцев.

При этом декларированию подлежат не только наличные деньги, а также банковские металлы. Обычно сумму наличных и металлов в иностранной валюте переводят в евро по курсу Нацбанка, действующему на день пересечения границы.

Также граждане-резиденты, вывозящие или отправляющие за границу валютные ценности общей суммой, превышающей разрешенную, должны подать к декларации некоторые документы.

Документы, необходимые для декларирования валюты

Для декларирования наличных денег при пересечении границы вам понадобятся:

  • паспорт;
  • документы, подтверждающие происхождение валюты: справка с финучреждения о снятии наличных с банковского счета;
  • договор купли-продажи валюты или договор дарения;
  • документы, которые могут подтвердить законность происхождения денег.

Сумму наличных денег, превышающую лимит, нужно обязательно задекларировать во время таможенного контроля. Для этого нужно указать все необходимые данные о вывозимой сумме денег. К декларации следует добавить документы, указывающие источники их происхождения и подтверждающие легальность.

Наказание за незадекларированную валюту и ценности

За нарушение таможенных правил ответственность разная и зависит от его серьезности и законодательства для каждого конкретного государства. В частности, может ожидать следующее:

  • штраф в размере 20% от суммы, которая больше нормы в случае неправильной декларации, и 100% — за уклонение от декларирования;
  • конфискация денег или других предметов, которые были неправомерно ввезены или вывезены через госграницу;
  • уголовная ответственность в виде ареста, судебного преследования и наказания;
  • запрет на выезд при серьезном нарушении.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в феврале резко упал спрос на валюту, в то же время курс гривны к доллару фактически не изменился. В Национальном банке объяснили, с чем связана подобная тенденция.

Также ПриватБанк сделал важное предупреждение о процедуре обмена валют. Речь идет о ситуации с продажей старых купюр американской валюты, на которую продолжают жаловаться клиенты.

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