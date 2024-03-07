Работа онлайн — ТОП-5 вакансий с зарплатой от 40 тыс. грн

Человек за компьютером. Фото: Unsplush

На украинском рынке труда значительно увеличился спрос на специалистов для дистанционного труда. Некоторые работодатели готовы платить за такую работу более тысячи долларов в месяц.



Об этом свидетельствуют данные портала по поиску jooble.org.

ТОП-5 вакансий работы онлайн

В частности, на заработную плату более 40 тыс. грн могут рассчитывать некоторые учителя для онлайн-уроков, менеджеры по продажам.

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Копирайтер-рерайтер

В частности, некоторым компаниям нужны креативные люди для написания и редактирования текстов с филологическим или журналистским образованием.

Среди требований:

уверенный пользователь ПК;

качественный доступ к сети Интернет;

креативность;

высокие амбиции и жизненная позиция.

Работать необходимо удаленно в режиме Home Office, есть возможность выбора графика работы. Зарплата в некоторых вакансиях такова:

первый месяц — от 40 тыс. грн/мес.;

второй месяц — от 50 тыс. грн/мес.;

третий месяц — от 60 тыс. грн/мес.

Преподаватель английского языка

Как свидетельствует информация на сайте, такая работа оценивается в 44,5 тыс. грн, однако она предусматривает полную занятость — от 42 часов в неделю (по меньшей мере 8,4 часа в день). Среди требований:

владение английским языком (В2 и выше);

образование в педагогической, лингвистической или смежной сфере;

сертификаты преподавателя английского языка (TESOL/TESL/TEFL/CELTA или другое);

знание украинского.

Кроме того, готовы взять студентов с перспективой дальнейшей сертификации.

SEO-специалист

Таким специалистам предлагают заработную плату 40 тыс. грн. Специалистам нужно разрабатывать стратегию продвижения сайтов, анализировать работу конкурентов, обеспечивать технический анализ. Нужно уметь формировать спрос на бизнес-клиента, создавать ТС: контент, линкбилдинг, дизайн и юзабилити.

Менеджер по продажам

Менеджерам по продажам обещают заработную плату до 50 тыс. грн. Специалистам предлагают работу компании в различных направлениях. На таких позициях заработная плата зависит от результатов работы. Однако минимальная ставка по законодательству не может быть меньше минимальной заработной платы.

Менеджер по работе с клиентами

До 40 тыс. грн обещают менеджерам по работе с клиентами. Однако часто в вакансиях требуют знания английского языка. В таких компаниях нужно изучить особенности продукции.

В частности, среди обязанностей:

продавать по телефону товары и услуги;

консультировать клиентов об имеющихся услугах, заключать договоры.

Что еще стоит знать

Напомним, в правительстве рассказали, есть ли угрозы выплат пенсий и заработной платы в 2024 году. До этого звучали заявления о возможных задержках из-за проблем с финансированием со стороны стран-партнеров.

Также мы писали, что в 2023 году рост средней заработной платы составил более 17%. Однако в реальном измерении, ввиду инфляции, средняя зарплата остается меньше, чем была до полномасштабной войны в 2021 году.