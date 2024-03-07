Работа онлайн — ТОП-5 вакансий с зарплатой от 40 тыс. грн

Зарплата от 40 тысяч — ТОП-5 вакансий дистанционной работы
На украинском рынке труда значительно увеличился спрос на специалистов для дистанционного труда. Некоторые работодатели готовы платить за такую работу более тысячи долларов в месяц.
Об этом свидетельствуют данные портала по поиску jooble.org.
ТОП-5 вакансий работы онлайн
В частности, на заработную плату более 40 тыс. грн могут рассчитывать некоторые учителя для онлайн-уроков, менеджеры по продажам.
Копирайтер-рерайтер
В частности, некоторым компаниям нужны креативные люди для написания и редактирования текстов с филологическим или журналистским образованием.
Среди требований:
- уверенный пользователь ПК;
- качественный доступ к сети Интернет;
- креативность;
- высокие амбиции и жизненная позиция.
Работать необходимо удаленно в режиме Home Office, есть возможность выбора графика работы. Зарплата в некоторых вакансиях такова:
- первый месяц — от 40 тыс. грн/мес.;
- второй месяц — от 50 тыс. грн/мес.;
- третий месяц — от 60 тыс. грн/мес.
Преподаватель английского языка
Как свидетельствует информация на сайте, такая работа оценивается в 44,5 тыс. грн, однако она предусматривает полную занятость — от 42 часов в неделю (по меньшей мере 8,4 часа в день). Среди требований:
- владение английским языком (В2 и выше);
- образование в педагогической, лингвистической или смежной сфере;
- сертификаты преподавателя английского языка (TESOL/TESL/TEFL/CELTA или другое);
- знание украинского.
Кроме того, готовы взять студентов с перспективой дальнейшей сертификации.
SEO-специалист
Таким специалистам предлагают заработную плату 40 тыс. грн. Специалистам нужно разрабатывать стратегию продвижения сайтов, анализировать работу конкурентов, обеспечивать технический анализ. Нужно уметь формировать спрос на бизнес-клиента, создавать ТС: контент, линкбилдинг, дизайн и юзабилити.
Менеджер по продажам
Менеджерам по продажам обещают заработную плату до 50 тыс. грн. Специалистам предлагают работу компании в различных направлениях. На таких позициях заработная плата зависит от результатов работы. Однако минимальная ставка по законодательству не может быть меньше минимальной заработной платы.
Менеджер по работе с клиентами
До 40 тыс. грн обещают менеджерам по работе с клиентами. Однако часто в вакансиях требуют знания английского языка. В таких компаниях нужно изучить особенности продукции.
В частности, среди обязанностей:
- продавать по телефону товары и услуги;
- консультировать клиентов об имеющихся услугах, заключать договоры.
Что еще стоит знать
Напомним, в правительстве рассказали, есть ли угрозы выплат пенсий и заработной платы в 2024 году. До этого звучали заявления о возможных задержках из-за проблем с финансированием со стороны стран-партнеров.
Также мы писали, что в 2023 году рост средней заработной платы составил более 17%. Однако в реальном измерении, ввиду инфляции, средняя зарплата остается меньше, чем была до полномасштабной войны в 2021 году.
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