Робота онлайн — ТОП-5 вакансій із зарплатою від 40 тис. грн

Людина за комп'ютером. Фото: Unsplush

На українському ринку праці суттєво збільшився попит на спеціалістів для дистанційної праці. Деякі роботодавці готові платити за таку роботу більше однієї тисячі доларів за місяць.



Про це свідчать дані порталу з пошуку роботи jooble.org.

ТОП-5 вакансій роботи онлайн

Зокрема, на заробітну плату понад 40 тисяч гривень можуть розраховувати деякі вчителі для онлайн-уроків, менеджери з продажу.

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Копірайтер-рерайтер

Зокрема, деяким компаніям потрібні креативні люди для написання та редагування текстів з філологічною чи журналістською освітою.

Серед вимог:

впевнений користувач ПК;

якісний доступ до мережі Інтернет;

креативність;

високі амбіції та активна життєва позиція.

Працювати необхідно віддалено в режимі Home Office, є можливість вибору графіку роботи. Зарплатня у деяких вакансіях така:

перший місяць — від 40 тис. грн/міс;

другий місяць — від 50 тис. грн/міс;

третій місяць — від 60 тис. грн/міс.

Викладач англійської мови

Як свідчить інформація на сайті, таку роботу оцінюють у 44,5 тис. грн, проте вона передбачає повну зайнятість — від 42 години на тиждень (по щонайменше 8,4 години на день). З-поміж вимог:

володіння англійською мовою (В2 та вище);

освіта у педагогічній, лінгвістичній чи суміжній сфері;

сертифікати викладача англійської мови (TESOL/TESL/TEFL/CELTA чи інше);

знання української.

Окрім того, готові взяти студентів із перспективою подальшої сертифікації.

SEO-фахівець

Таким спеціалістам пропонують заробітну плату у 40 тис. грн. Фахівцям потрібно розробляти стратегію просування сайтів, аналізувати роботу конкурентів, забезпечувати технічний аналіз. Потрібно вміти формувати попит на бізнес-клієнта, створювати ТЗ: контент, лінкбілдинг, дизайн та юзабіліті.

Менеджер з продажу

Менеджерам з продажу обіцяють заробітну плату до 50 тис. грн. Фахівцям пропонують роботу компанії різноманітних напрямків. На таких позиціях зарплата залежить від результатів роботи. Проте мінімальна ставка за законодавством не може бути меншою за мінімальну заробітну плату.

Менеджер по роботі з клієнтами

До 40 тис. грн обіцяють менеджерам по роботі з клієнтами. Однак, часто у вакансіях вимагають знання англійської мови. У таких компаніях необхідно вивчити особливості продукції.

Зокрема, серед обов'язків:

продавати по телефону товари та послуги;

консультувати клієнтів про наявні послуги, укладати договори.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в уряді розповіли, чи є загрози для виплат пенсій та заробітної плати у 2024 році. До цього лунали заяви про можливі затримки через проблеми з фінансуванням з боку країн-партнерів.

Також ми писали, що у 2023 році зростання середньої заробітної плати становило більш ніж 17%. Проте в реальному вимірі, зважаючи на інфляцію, середня зарплата залишається меншою, ніж була до повномасштабної війни у 2021 році.