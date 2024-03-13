Зарплаты в Украине — ТОП-6 специалистов, которым платят больше всего

Зарплаты в 2024 году растут — в каких сферах платят больше всего
В Украине в марте 2024 года продолжают расти заработные платы в ряде сфер. Работодатели повышают ставки в борьбе за квалифицированные кадры.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка и кадрового портала Work.ua.
Какая ситуация на рынке труда Украины
По прогнозу НБУ, на украинском рынке труда продолжится рост конкуренции за квалифицированных работников. Именно это побуждает работодателей повышать заработную плату.
В целом ожидается, что реальные зарплаты в стране повысятся на 8,7% против 3,5% в 2023 году. Также, по прогнозу финансистов, безработица в стране будет в дальнейшем сокращаться. Однако под давлением военного времени рынок труда будет структурно изменяться, увеличивая диспропорции.
По данным Work.ua, в Украине с начала года активно растут заработные платы. В частности, в феврале размер средней зарплаты вырос сразу на 500 гривен, или на 2,6%, достигнув 20 тысяч гривен.
В ряде сфер, не считая руководителей IТ, средняя зарплата значительно выше. Хорошо сейчас зарабатывают:
- медиабайеры — 50 тысяч гривен;
- международные перевозчики — 45 тысяч гривен;
- керамисты — 40 тысяч гривен;
- рихтовщики — 40 тысяч гривен;
- врачи-стоматологи — 40 тысяч гривен;
- тонировщики — 40 тысяч гривен.
По информации сайта, в 13 регионах зафиксировано больше вакансий, чем было в прошлом году. Среди лидеров следующие области:
- Закарпатская — в 1,64 раза больше;
- Ивано-Франковская — 1,54 раза;
- Хмельницкая — 1,32 раза;
- Винницкая — 1,31 раза;
- Львовская — 1,30 раза.
Увеличивается число предложений работы в Киевском, Днепропетровском и Львовском регионах.
Возросло количество вакансий в категориях, на которые долгое время было затишье: "Строительство, архитектура", "Культура, музыка, шоубизнес", "Дизайн, творчество".
В то же время впереди по количеству предложений: сфера обслуживания, гостиничный бизнес и туризм, а также медицина.
Что еще стоит знать
Напомним, бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения бухгалтеров учетной группы. Заработную плату предлагают в размере 26 тыс. грн.
Также мы писали, что в 2023 году рост средней заработной платы составил более 17%. Однако в реальном измерении, ввиду инфляции, средняя зарплата остается меньше, чем была до полномасштабной войны в 2021 году.
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