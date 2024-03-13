Зарплаты в Украине — ТОП-6 специалистов, которым платят больше всего

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине в марте 2024 года продолжают расти заработные платы в ряде сфер. Работодатели повышают ставки в борьбе за квалифицированные кадры.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка и кадрового портала Work.ua.

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По прогнозу НБУ, на украинском рынке труда продолжится рост конкуренции за квалифицированных работников. Именно это побуждает работодателей повышать заработную плату.

В целом ожидается, что реальные зарплаты в стране повысятся на 8,7% против 3,5% в 2023 году. Также, по прогнозу финансистов, безработица в стране будет в дальнейшем сокращаться. Однако под давлением военного времени рынок труда будет структурно изменяться, увеличивая диспропорции.

По данным Work.ua, в Украине с начала года активно растут заработные платы. В частности, в феврале размер средней зарплаты вырос сразу на 500 гривен, или на 2,6%, достигнув 20 тысяч гривен.

В ряде сфер, не считая руководителей IТ, средняя зарплата значительно выше. Хорошо сейчас зарабатывают:

медиабайеры — 50 тысяч гривен;

международные перевозчики — 45 тысяч гривен;

керамисты — 40 тысяч гривен;

рихтовщики — 40 тысяч гривен;

врачи-стоматологи — 40 тысяч гривен;

тонировщики — 40 тысяч гривен.

По информации сайта, в 13 регионах зафиксировано больше вакансий, чем было в прошлом году. Среди лидеров следующие области:

Закарпатская — в 1,64 раза больше;

Ивано-Франковская — 1,54 раза;

Хмельницкая — 1,32 раза;

Винницкая — 1,31 раза;

Львовская — 1,30 раза.

Увеличивается число предложений работы в Киевском, Днепропетровском и Львовском регионах.

Источник: Work.ua

Возросло количество вакансий в категориях, на которые долгое время было затишье: "Строительство, архитектура", "Культура, музыка, шоубизнес", "Дизайн, творчество".

В то же время впереди по количеству предложений: сфера обслуживания, гостиничный бизнес и туризм, а также медицина.

Источник: Work.ua

Что еще стоит знать

Напомним, бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения бухгалтеров учетной группы. Заработную плату предлагают в размере 26 тыс. грн.

Также мы писали, что в 2023 году рост средней заработной платы составил более 17%. Однако в реальном измерении, ввиду инфляции, средняя зарплата остается меньше, чем была до полномасштабной войны в 2021 году.