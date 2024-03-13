Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансист arrow Зарплаты в 2024 году растут — в каких сферах платят больше всего arrow

Зарплаты в 2024 году растут — в каких сферах платят больше всего

13 марта 2024 14:54
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Зарплаты в Украине — ТОП-6 специалистов, которым платят больше всего
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине в марте 2024 года продолжают расти заработные платы в ряде сфер. Работодатели повышают ставки в борьбе за квалифицированные кадры.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка и кадрового портала Work.ua.

Читайте также:

Какая ситуация на рынке труда Украины

По прогнозу НБУ, на украинском рынке труда продолжится рост конкуренции за квалифицированных работников. Именно это побуждает работодателей повышать заработную плату.

В целом ожидается, что реальные зарплаты в стране повысятся на 8,7% против 3,5% в 2023 году. Также, по прогнозу финансистов, безработица в стране будет в дальнейшем сокращаться. Однако под давлением военного времени рынок труда будет структурно изменяться, увеличивая диспропорции.

По данным Work.ua, в Украине с начала года активно растут заработные платы. В частности, в феврале размер средней зарплаты вырос сразу на 500 гривен, или на 2,6%, достигнув 20 тысяч гривен.

В ряде сфер, не считая руководителей IТ, средняя зарплата значительно выше. Хорошо сейчас зарабатывают:

  • медиабайеры — 50 тысяч гривен;
  • международные перевозчики — 45 тысяч гривен;
  • керамисты — 40 тысяч гривен;
  • рихтовщики — 40 тысяч гривен;
  • врачи-стоматологи — 40 тысяч гривен;
  • тонировщики — 40 тысяч гривен.

По информации сайта, в 13 регионах зафиксировано больше вакансий, чем было в прошлом году. Среди лидеров следующие области:

  • Закарпатская — в 1,64 раза больше;
  • Ивано-Франковская — 1,54 раза;
  • Хмельницкая — 1,32 раза;
  • Винницкая — 1,31 раза;
  • Львовская — 1,30 раза.

Увеличивается число предложений работы в Киевском, Днепропетровском и Львовском регионах.

 

зарплаты
Источник: Work.ua

Возросло количество вакансий в категориях, на которые долгое время было затишье: "Строительство, архитектура", "Культура, музыка, шоубизнес", "Дизайн, творчество".

В то же время впереди по количеству предложений: сфера обслуживания, гостиничный бизнес и туризм, а также медицина.

 

зарплаты
Источник: Work.ua

Что еще стоит знать

Напомним, бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения бухгалтеров учетной группы. Заработную плату предлагают в размере 26 тыс. грн.

Также мы писали, что в 2023 году рост средней заработной платы составил более 17%. Однако в реальном измерении, ввиду инфляции, средняя зарплата остается меньше, чем была до полномасштабной войны в 2021 году.

зарплаты
работа
финансы
рынок труда
деньги

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса