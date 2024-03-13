Зарплати в Україні — ТОП-6 фахівців, яким платять найбільше

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні у березні 2024 року продовжують зростати заробітні плати у низці сфер. Роботодавці підвищують ставки у боротьбі за кваліфіковані кадри.

Про це свідчать дані Національного банку та кадрового порталу Work.ua.

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За прогнозом НБУ, цьогоріч на українському ринку праці продовжиться зростання конкуренції за кваліфікованих працівників. Саме це спонукає роботодавців підвищувати заробітні плати.

Загалом очікується, що реальні зарплати в країні підвищаться на 8,7% проти 3,5% у 2023 році. Також, за прогнозом фінансистів, безробіття в країні буде надалі скорочуватись. Однак під тиском воєнного часу ринок праці структурно змінюватиметься, збільшуючи диспропорції.

За даними Work.ua, в Україні з початку року активно зростає заробітна плата. Зокрема, у лютому розмір середньої зарплати збільшився одразу на 500 гривень, або на 2,6%, досягнувши 20 тисяч гривень.

У низці сфер, не беручи до уваги керівників ІТ, середня зарплата значно вища. Добре зараз заробляють:

медіабайєри — 50 тисяч гривень;

міжнародні перевізники — 45 тисяч гривень;

керамісти — 40 тисяч гривень;

рихтувальники — 40 тисяч гривень;

лікарі-стоматологи — 40 тисяч гривень;

тонувальники — 40 тисяч гривень.

За інформацією сайту, в 13 регіонах зафіксовано більше вакансій, ніж було торік. З-поміж лідерів такі області:

Закарпатська — в 1,64 раза більше;

Івано-Франківська — 1,54 раза;

Хмельницька — 1,32 раза;

Вінницька — 1,31 раза;

Львівська — 1,30 раза.

Лідирують за зростанням пропозицій роботи Київський, Дніпропетровський та Львівський регіони.

Джерело: Work.ua

Зросла кількість вакансій у категоріях, на які довгий час було затишшя: "Будівництво, архітектура", "Культура, музика, шоубізнес", "Дизайн, творчість".

Водночас попереду за кількістю пропозицій сфера обслуговування, готельний бізнес і туризм, а також медицина.

Джерело: Work.ua

Що ще варто знати

Нагадаємо, бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи бухгалтерів облікової групи. Заробітну плату пропонують у розмірі 26 тис. грн.

Також ми писали, що у 2023 році зростання середньої заробітної плати становило більш ніж 17%. Проте в реальному вимірі, зважаючи на інфляцію, середня зарплата залишається меншою, ніж була до повномасштабної війни у 2021 році.