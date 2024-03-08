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Снимать данные счетчиков будут по-новому — объяснение ДТЭК

8 марта 2024 08:04
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
ДТЭК будет снимать данные со счетчиков по-новому — что изменится
Прибор учета электричества. Фото: Unplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова


Оператор системы распределения электроэнергии, который обеспечивает электроснабжение города Киева "ДТЭК Киевские электросети" придумал новый способ фиксации показателей счетчиков электрической энергии. Нововведение призвано предотвратить передачу ложных данных и сумм в коммунальных платежках.

Об этом информировала пресс-служба компании.

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В ДТЭК отметили, что контролеры будут фотографировать приборы учета потребления электричества. Такой подход призван ускорить процесс фиксации и гарантирует точность начислений в платежках.

Произойдет это по следующему алгоритму:

  • контролеры будут вносить данные в программу на смартфоне или планшете;
  • будут делать фото счетчика;
  • загружать фото, чтобы при необходимости ДТЭК мог сверить достоверность данных.

Передавать показатели счетчиков электричества необходимо за два дня до завершения текущего месяца, а также за первые три дня следующего месяца.

Также останутся следующие способы передачи показателей счетчиков:

  • в личном кабинете на сайте с помощью ДТЭК";
  • через колл-центр оператора системы расчета (ОСР)";
  • через сообщения в ОСР через чат-боты в популярных мессенджерах, таких как Viber, Telegram или Facebook Messenger";
  • через компанию Yasno, где необходимо указать личный счет и записать данные";
  • через приложение Приват24.

Проверки счетчиков и штрафы

В прошлом году в Украине возобновили процедуру обязательной поверки счетчиков. Тех граждан, которые откажутся ее осуществлять, или будут искажать показатели или повредят прибор — ждет штраф.

Размеры штрафов будут достигать в среднем 150 тыс. гривен на одно домохозяйство, однако есть случаи, когда людей штрафовали и на 300 тысяч гривен.

За самовольный демонтаж или вмешательство — от 50 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан.

За недопуск специалистов на проверку — от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы с 2024 года начнут получать квитанции за техническое обслуживание (ТО) газовых труб внутри домов. Известно, какие суммы могут быть в третьей платежке за газ.

Министерство социальной политики Украины рассматривает возможность внесения изменений в порядок назначения жилищных субсидий. Одно из предложений касается лиц, имеющих задолженность по оплате коммунальных услуг.

коммунальные услуги
ЖКХ
электроэнергия
ДТЭК
счетчики

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