ДТЭК будет снимать данные со счетчиков по-новому — что изменится

Прибор учета электричества. Фото: Unplush



Оператор системы распределения электроэнергии, который обеспечивает электроснабжение города Киева "ДТЭК Киевские электросети" придумал новый способ фиксации показателей счетчиков электрической энергии. Нововведение призвано предотвратить передачу ложных данных и сумм в коммунальных платежках.

Об этом информировала пресс-служба компании.

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В ДТЭК отметили, что контролеры будут фотографировать приборы учета потребления электричества. Такой подход призван ускорить процесс фиксации и гарантирует точность начислений в платежках.

Произойдет это по следующему алгоритму:

контролеры будут вносить данные в программу на смартфоне или планшете;

будут делать фото счетчика;

загружать фото, чтобы при необходимости ДТЭК мог сверить достоверность данных.

Передавать показатели счетчиков электричества необходимо за два дня до завершения текущего месяца, а также за первые три дня следующего месяца.

Также останутся следующие способы передачи показателей счетчиков:

в личном кабинете на сайте с помощью ДТЭК";

через колл-центр оператора системы расчета (ОСР)";

через сообщения в ОСР через чат-боты в популярных мессенджерах, таких как Viber, Telegram или Facebook Messenger";

через компанию Yasno, где необходимо указать личный счет и записать данные";

через приложение Приват24.

Проверки счетчиков и штрафы

В прошлом году в Украине возобновили процедуру обязательной поверки счетчиков. Тех граждан, которые откажутся ее осуществлять, или будут искажать показатели или повредят прибор — ждет штраф.

Размеры штрафов будут достигать в среднем 150 тыс. гривен на одно домохозяйство, однако есть случаи, когда людей штрафовали и на 300 тысяч гривен.

За самовольный демонтаж или вмешательство — от 50 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан.

За недопуск специалистов на проверку — от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы с 2024 года начнут получать квитанции за техническое обслуживание (ТО) газовых труб внутри домов. Известно, какие суммы могут быть в третьей платежке за газ.

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