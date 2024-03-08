ДТЭК будет снимать данные со счетчиков по-новому — что изменится

Снимать данные счетчиков будут по-новому — объяснение ДТЭК
Оператор системы распределения электроэнергии, который обеспечивает электроснабжение города Киева "ДТЭК Киевские электросети" придумал новый способ фиксации показателей счетчиков электрической энергии. Нововведение призвано предотвратить передачу ложных данных и сумм в коммунальных платежках.
Об этом информировала пресс-служба компании.
Как будут снимать показатели энергетики
В ДТЭК отметили, что контролеры будут фотографировать приборы учета потребления электричества. Такой подход призван ускорить процесс фиксации и гарантирует точность начислений в платежках.
Произойдет это по следующему алгоритму:
- контролеры будут вносить данные в программу на смартфоне или планшете;
- будут делать фото счетчика;
- загружать фото, чтобы при необходимости ДТЭК мог сверить достоверность данных.
Передавать показатели счетчиков электричества необходимо за два дня до завершения текущего месяца, а также за первые три дня следующего месяца.
Также останутся следующие способы передачи показателей счетчиков:
- в личном кабинете на сайте с помощью ДТЭК";
- через колл-центр оператора системы расчета (ОСР)";
- через сообщения в ОСР через чат-боты в популярных мессенджерах, таких как Viber, Telegram или Facebook Messenger";
- через компанию Yasno, где необходимо указать личный счет и записать данные";
- через приложение Приват24.
Проверки счетчиков и штрафы
В прошлом году в Украине возобновили процедуру обязательной поверки счетчиков. Тех граждан, которые откажутся ее осуществлять, или будут искажать показатели или повредят прибор — ждет штраф.
Размеры штрафов будут достигать в среднем 150 тыс. гривен на одно домохозяйство, однако есть случаи, когда людей штрафовали и на 300 тысяч гривен.
За самовольный демонтаж или вмешательство — от 50 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан.
За недопуск специалистов на проверку — от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Что еще стоит знать
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