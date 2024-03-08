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Знімати дані лічильників будуть по-новому — пояснення ДТЕК

8 березня 2024 08:04
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
ДТЕК зніматиме дані з лічильників по-новому — що зміниться
Прилад обліку електрики. Фото: Unplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Оператор системи розподілу електроенергії, що забезпечує електропостачання міста Києва "ДТЕК Київські електромережі",
вигадав новий спосіб фіксації показників лічильників електричної енергії. Нововведення покликане запобігти передачі хибних даних та сум у комунальних платіжках.

Про це інформувала пресслужба компанії.

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У ДТЕК зауважили, що контролери будуть фотографувати прилади обліку споживання електрики. Такий підхід покликаний прискорити процес фіксації, а також гарантує точність нарахувань у платіжках.

Відбуватиметься це за таким алгоритмом:

  • контролери будуть вносити дані до програми на смартфоні чи планшеті;
  • робитимуть фото лічильника;
  • завантажуватимуть фото, щоб за потреби ДТЕК міг звірити достовірність даних.

Передавати показники лічильників електрики необхідно за два дні до завершення поточного місяця, а також упродовж перших трьох днів наступного місяця.

Також залишаться такі способи передачі показників лічильників:

  • в особистому кабінеті на сайті за допомогою ДТЕК;
  • через кол-центр оператора системи розрахунку (ОСР);
  • через повідомлення до ОСР через чат-боти у популярних месенджерах, таких як Viber, Telegram, або Facebook Messenger;
  • через компанію Yasno, де необхідно зазначити особистий рахунок і записати дані;
  • через застосунок Приват24.

Перевірки лічильників та штрафи

Минулого року в Україні відновили процедуру обов’язкової повірки лічильників. Тих громадян, які відмовляться її здійснювати або ж спотворюватимуть показники чи пошкодять прилад, чекає штраф.  

Розміри штрафів сягатимуть в середньому 150 тис. гривень на одне домогосподарство, проте є випадки, коли людей штрафували і на 300 тис. гривень.

За самовільний демонтаж або втручання — від 50 до 200 неоподатковуваних доходів громадян.

За недопуск фахівців на перевірку — від 50 до 150 неоподатковуваних доходів громадян.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці з 2024 року почнуть отримувати квитанції за технічне обслуговування (ТО) газових труб усередині будинків. Відомо, які суми можуть бути в "третій платіжці за газ". 

Міністерство соціальної політики України розглядає можливість внесення змін до порядку призначення житлових субсидій. Одна з пропозицій стосується осіб, які мають заборгованість за оплату комунальних послуг.

комунальні послуги
ЖКГ
електроенергія
ДТЕК
лічильники

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