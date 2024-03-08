ДТЕК зніматиме дані з лічильників по-новому — що зміниться

Знімати дані лічильників будуть по-новому — пояснення ДТЕК
Оператор системи розподілу електроенергії, що забезпечує електропостачання міста Києва "ДТЕК Київські електромережі",
вигадав новий спосіб фіксації показників лічильників електричної енергії. Нововведення покликане запобігти передачі хибних даних та сум у комунальних платіжках.
Про це інформувала пресслужба компанії.
Як зніматимуть показники енергетики
У ДТЕК зауважили, що контролери будуть фотографувати прилади обліку споживання електрики. Такий підхід покликаний прискорити процес фіксації, а також гарантує точність нарахувань у платіжках.
Відбуватиметься це за таким алгоритмом:
- контролери будуть вносити дані до програми на смартфоні чи планшеті;
- робитимуть фото лічильника;
- завантажуватимуть фото, щоб за потреби ДТЕК міг звірити достовірність даних.
Передавати показники лічильників електрики необхідно за два дні до завершення поточного місяця, а також упродовж перших трьох днів наступного місяця.
Також залишаться такі способи передачі показників лічильників:
- в особистому кабінеті на сайті за допомогою ДТЕК;
- через кол-центр оператора системи розрахунку (ОСР);
- через повідомлення до ОСР через чат-боти у популярних месенджерах, таких як Viber, Telegram, або Facebook Messenger;
- через компанію Yasno, де необхідно зазначити особистий рахунок і записати дані;
- через застосунок Приват24.
Перевірки лічильників та штрафи
Минулого року в Україні відновили процедуру обов’язкової повірки лічильників. Тих громадян, які відмовляться її здійснювати або ж спотворюватимуть показники чи пошкодять прилад, чекає штраф.
Розміри штрафів сягатимуть в середньому 150 тис. гривень на одне домогосподарство, проте є випадки, коли людей штрафували і на 300 тис. гривень.
За самовільний демонтаж або втручання — від 50 до 200 неоподатковуваних доходів громадян.
За недопуск фахівців на перевірку — від 50 до 150 неоподатковуваних доходів громадян.
Що ще варто знати
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