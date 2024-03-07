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Рост доходов украинцев — Нацбанк назвал главные источники

7 марта 2024 13:55
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Зарплаты и пенсии — НБУ назвал главные источники доходов украинцев
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Национальный банк Украины (НБУ) назвал два главных источника роста доходов украинских граждан во время войны. В частности это происходит благодаря увеличению заработных плат в частной сфере.

Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ (март 2024-го).

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Источники доходов украинцев во время войны

Согласно обзору, реальные доходы украинских домохозяйств растут за счет:

  • заработной платы в частном секторе;
  • индексации пенсионных выплат.

"Поддержит доходы домохозяйств также индексация пенсий с марта на около 8%", — сообщают в НБУ.

Нацбанк оценивал доходы из-за отсутствия официальных данных Государственной службы статистики по таким показателям, как:

  • средний размер пенсии;
  • размер средней заработной платы для начисления пенсии от Пенсионного фонда;
  • единый социальный взнос (ЕСВ) общий;
  • ЕСВ частного сектора;
  • налог на доходы частных лиц.

 

Зарплаты, пенсии
Источник: НБУ

Увеличение зарплат в 2024 году

Как отмечают в НБУ, по опросу малого и среднего бизнеса, проведенному Европейской бизнес ассоциацией, почти треть из них планирует увеличивать зарплату в 2024 году, однако подавляющее большинство не планирует изменений.

Также по опросам, сейчас значительная часть населения трудоустроена, а доля неработающих существенно сократилась по сравнению с началом полномасштабной войны.

В начале 2024-го предприятия в дальнейшем отмечали усиление дефицита как квалифицированных и неквалифицированных работников. Для преодоления этой проблемы работодатели активнее пытаются привлекать группы населения, ранее находившиеся вне рабочей силы.

По данным кадрового портала work.ua, количество вакансий для:

  • ветеранов увеличилась втрое между январем 2022-го и январем 2024 года;
  • пенсионеров — выросла вдвое;
  • людей с инвалидностью — повысилась на 22%.

В то же время продолжалось уменьшение ІТ-специалистов: по данным DOU, в январе 2024 года их количество составляло 81,8 тысячи человек, что на 12% меньше против января 2023-го.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине на фоне войны и дефицита рабочей силы работодатели повышали заработные платы. В частности, в сфере ритейла некоторым работникам увеличили оплату труда на более чем четверть.

Также сообщалось, что в Украине с 1 апреля 2024 года во второй раз повысят минимальную заработную плату, которая повлияет на размер некоторых социальных выплат и налогов. Ожидается, что зарплата вырастет на 900 грн.

НБУ
зарплаты
пенсии
доходы

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