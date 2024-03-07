Зарплаты и пенсии — НБУ назвал главные источники доходов украинцев

Рост доходов украинцев — Нацбанк назвал главные источники
Национальный банк Украины (НБУ) назвал два главных источника роста доходов украинских граждан во время войны. В частности это происходит благодаря увеличению заработных плат в частной сфере.
Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ (март 2024-го).
Источники доходов украинцев во время войны
Согласно обзору, реальные доходы украинских домохозяйств растут за счет:
- заработной платы в частном секторе;
- индексации пенсионных выплат.
"Поддержит доходы домохозяйств также индексация пенсий с марта на около 8%", — сообщают в НБУ.
Нацбанк оценивал доходы из-за отсутствия официальных данных Государственной службы статистики по таким показателям, как:
- средний размер пенсии;
- размер средней заработной платы для начисления пенсии от Пенсионного фонда;
- единый социальный взнос (ЕСВ) общий;
- ЕСВ частного сектора;
- налог на доходы частных лиц.
Увеличение зарплат в 2024 году
Как отмечают в НБУ, по опросу малого и среднего бизнеса, проведенному Европейской бизнес ассоциацией, почти треть из них планирует увеличивать зарплату в 2024 году, однако подавляющее большинство не планирует изменений.
Также по опросам, сейчас значительная часть населения трудоустроена, а доля неработающих существенно сократилась по сравнению с началом полномасштабной войны.
В начале 2024-го предприятия в дальнейшем отмечали усиление дефицита как квалифицированных и неквалифицированных работников. Для преодоления этой проблемы работодатели активнее пытаются привлекать группы населения, ранее находившиеся вне рабочей силы.
По данным кадрового портала work.ua, количество вакансий для:
- ветеранов увеличилась втрое между январем 2022-го и январем 2024 года;
- пенсионеров — выросла вдвое;
- людей с инвалидностью — повысилась на 22%.
В то же время продолжалось уменьшение ІТ-специалистов: по данным DOU, в январе 2024 года их количество составляло 81,8 тысячи человек, что на 12% меньше против января 2023-го.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине на фоне войны и дефицита рабочей силы работодатели повышали заработные платы. В частности, в сфере ритейла некоторым работникам увеличили оплату труда на более чем четверть.
Также сообщалось, что в Украине с 1 апреля 2024 года во второй раз повысят минимальную заработную плату, которая повлияет на размер некоторых социальных выплат и налогов. Ожидается, что зарплата вырастет на 900 грн.
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