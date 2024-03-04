Пенсии и зарплаты в 2024 году — правительство рассказало, есть ли угрозы для выплат

Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

В украинском правительстве рассказали, есть ли угрозы для выплат пенсий и заработной платы в 2024 году. До этого звучали заявления о возможных задержках из-за проблем с финансированием со стороны стран-партнеров.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на четвертой ежегодной пресс-конференции в понедельник, 4 марта.

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Будут ли задержки бюджетных выплат в 2024 году

По словам главы правительства, в этом году на социальное финансирование в государственной казне заложена достаточная сумма средств. Речь идет о возмещении расходов на финансирование тридцати социальных обязательств.

В частности, с 1 марта текущего года правительство в третий раз с начала полномасштабного вторжения начало индексацию пенсионных на 8%.

"Все будет вовремя... В 2024 году в бюджет заложили 469 миллиардов гривен. Более 30 социальных обязательств правительство выполняет в полной мере", — подчеркнул Шмыгаль.

Ранее в интервью изданию Financial Times, министр экономики Юлия Свириденко заявила, что в начале года, возможно, придется отсрочить выплату зарплат госслужащим, а также пенсий миллионам граждан. По ее словам, такое развитие ситуации будет возможно в случае, если Европейский Союз и Соединенные Штаты не окажут обещанную финпомощь.

Свириденко подчеркнула, что даже если ЕС предоставит средства до конца марта, этого все равно будет недостаточно, а выполнить условия восстановления экономики и возвращения украинцев — будет довольно сложно.

Что еще стоит знать

Напомним, эксперты подсчитали, на какую пенсию можно рассчитывать при условии получения средней заработной платы. Для расчета взяли сумму в 16 тысяч гривен в месяц.

Также сообщалось о том, что в Украине с 1 марта текущего года гражданам проиндексировали пенсии на несколько процентов, повышение коснулось более 10 миллионов граждан. Однако некоторым гражданам повысят выплаты с 1 апреля.