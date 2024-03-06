Субсидии в Украине — украинцы будут подавать заявления по-новому

Портал государственных услуг. Фото: Минцифры

В Украине изменили процесс оформления жилищных субсидий на оплату коммунальных услуг. Процесс через портал государственных услуг "Дія" ускорили втрое.

Об этом сообщил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Оперативное оформление субсидии в "Дії"

Министр отметил, что теперь украинцы могут в "Дії" подавать упрощенное заявление на получение помощи в оплате коммунальных услуг, газа и топлива.

"Усовершенствование сервиса облегчит получение помощи гражданам, рассчитывающим на государственную поддержку... Продолжаем трансформировать социальную сферу, чтобы каждый украинец чувствовал себя защищенным и получал помощь", — отметил он.

Если раньше на соответствующий процесс нужно было потратить минимум полчаса, то теперь это займет 10 минут. Все благодаря системе обмена данными между реестрами — большинство документов подтянутся автоматически.

Оформление субсидии в "Дії" доступно только гражданам, которые еще ни разу не подавали заявление. Тем, кто раньше получал субсидии, их продлят либо автоматически, либо после обращения в органы соцзащиты.

Более полугода назад правительство облегчило процедуру обращения граждан за субсидией. Ранее подавать упрощенную форму заявления онлайн можно было через портал е-услуг Пенсионного фонда, мобильное приложение ПФУ или офлайн, обратившись в любой избранный сервисный центр Фонда, к уполномоченным должностным лицам исполнительных органов или отправив по старой традиции по почте. Сейчас соответствующий упрощенный механизм доступен и на портале госуслуг "Дія".

В Министерстве отметили, что цифровая трансформация социальной сферы базируется на обменах данными, благодаря чему назначение субсидий осуществляется по экстерриториальному принципу. То есть, за ее назначением можно обратиться из любого уголка страны, без привязки к месту регистрации.

Как подать заявление на жилищную субсидию онлайн

Для оформления субсидии дистанционно нужно зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью е-подписи или BankID.

В меню "Услуги" на портале "Дія" выбрать "Пенсии, льготы и помощь" и "Заявление на субсидию".

Проверить корректность своих данных, при необходимости обновить их в пользовательском профиле.

Указать адрес, по которому хотите получить субсидию.

Выбрать необходимые жилищно-коммунальные услуги из списка доступных и заполнить поля по каждой из них.

Указать IBAN счета, на который будет поступать субсидия.

Указать данные лиц, зарегистрированных в квартире или доме, а также родственников. Переселенцам или арендодателям нужно указать только данные фактически проживающих в жилье. При расчете учитывают доходы людей, указанных в заявлении.

Проверить данные сформированного заявления, подписать электронной подписью и отправить.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине целая категория граждан может платить всего 25% суммы за жилищно-коммунальные услуги. На столь немалые льготы от государства имеют право участники боевых действий, а также их семьи.

Также мы писали, что в Украине в 2024 году вернули наказание потребителей коммунальных услуг за долги. В то же время из-за недобросовестных в оплате счетов граждан могут пострадать все жители многоэтажных домов.