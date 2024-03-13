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Помощь детям погибших добровольцев существенно возросла — новые суммы

13 марта 2024 10:11
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Помощь детям погибших добровольцев в 2024 году — как изменились выплаты
Денежные купюры. Фото: УНИАН
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине повысили размер материальной помощи для детей погибших защитников-добровольцев. Новые суммы выплат получат с 1 апреля 2024 года.

Такое решение приняло правительство, передает его пресс-служба.

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Что предполагает решение правительства

Как отмечается, правительство увеличило размер помощи по инициативе Министерства ветеранов. Речь идет о детях погибших/умерших защитников и защитниц Украины среди лиц, добровольно присоединившихся к осуществлению мер, необходимых для обеспечения обороны страны, и не входивших в состав добровольческих формирований тергромад.

Благодаря такому решению правительства будет урегулирован вопрос выплат социальной помощи детям добровольцев, которым по закону "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" предоставляется статус члена семьи погибшего/умершего бойца.

Новый размер пособия для детей погибших добровольцев

Как отметил временный исполняющий обязанности министра по делам ветеранов Александр Порхун, изменения инициировали по результатам рабочих встреч с семьями погибших.

Он пояснил, что этот вопрос является восстановлением социальной справедливости, поскольку детям погибших добровольцев, вставших на защиту страны с 24 февраля 2022 года, предоставлялись более низкие выплаты по сравнению с другими детьми погибших военных.

"Минветеранов обратилось в Минсоцполитики с просьбой урегулировать вопрос назначения выплат в связи с потерей кормильца членам семей погибших. Как результат, с 1 апреля дети погибших добровольцев будут получать адресную помощь в повышенных размерах", отметили в ведомстве.

Согласно решению, с 1 апреля автоматически повысится размер выплаты для детей погибших добровольцев:

  • с 2 361 грн до 7,8 тыс. грн — на одного несовершеннолетнего ребенка;
  • до 6,1 тыс. грн — на каждого ребенка, если в семье двое и более детей.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине для граждан, потерявших работу, изменился размер денежной помощи от государства в 2024 году. Для получения выплат необходимо, чтобы человек получил статус безработного.

Также мы писали, что в Украине гражданам пожилого возраста, у которых нет необходимого количества страхового стажа, чтобы получать традиционную пенсию, оказывают социальную помощь. В 2024 году размер таких выплат вырос.

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добровольцы

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