Грошова допомога — як отримати у 10,8 тисячі гривень у березні

Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські громадяни у березні 2024 року можуть подавати заявки на фінансову допомогу від Благодійного фонду "Право на захист" у рамках Консорціуму Реагування. Максимально можна отримати до 10,8 тис. гривень.

Про це йдеться на сайті фонду.

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Грошову підтримку можуть отримати внутрішньо переміщені особи (ВПО) та постраждалі від військових дій у чотирьох областях країни:

Дніпропетровській;

Запорізькій;

Одеській;

Харківській.

Як зазначається, гроші виплачуватимуть одноразово одним траншем за три місяці для кожного члена домогосподарства окремо на банківські рахунки, вказані під час реєстрації. За неповнолітніх та недієздатних осіб отримають кошти їхні офіційні представники на основі документів, де підтверджуватиметься це.

Розмір допомоги становить 3,6 тис. гривень на особу на місяць. Тобто за тримісячний період кожен член сім'ї отримає по 10,8 тис. гривень.

Водночас, подавати заявки можуть найбільш вразливі категорії переселенців та постраждалих від воєнних дій за таких умов:

особи, дохід яких не перевищує 6,32 тис. гривень на одного члена родини;

громадяни не отримували фінансову допомогу (у 2022-24 роках) чи отримали виплати понад три місяці тому;

не отримували грошову допомогу від Благодійного фонду "Право на захист";

постраждалі від бойових дій (пошкоджене чи зруйноване житло з 24.02.2022)

є особа, яка з 24 лютого 2022 року отримала поранення від обстрілу чи бойових дій у вищевказаних областях.

Також потрібно відповідати одному чи кільком критеріям вразливості:

домогосподарство, де наявні громадяни лише літнього віку (60+);

домогосподарство, де є троє та більше дітей;

домогосподарство, де є дитина, якій не більше двох років;

домогосподарство, де є вагітна жінка;

домогосподарство, де є особи з інвалідністю першої-другої групи.

Чи підпадають громадяни під умови програми, можна визначити самостійно за посиланням.

Як зареєструватися на отримання допомоги

Громадяни можуть уточнити інформацію щодо виїзду мобільної групи та пунктів реєстрації, звернувшись:

на гарячу лінію 0 800 750 104;

на електронну пошту — [email protected].

Окрім заявки, необхідно надати такі документи:

паспорт (закордонний паспорт);

ідентифікаційний код кожного члена домогосподарства;

свідоцтво про народження дітей до 14 років;

документи, де підтверджується належність до категорії вразливості;

дійсний IBAN картки банку для отримання виплат.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у низці регіонів країни діють програми підтримки населення з надання компенсації на оплату житлово-комунальних послуг з місцевих бюджетів. Відомо, де можна розраховувати на 6 тис. грн допомоги.

Також ми писали, що представники органів місцевого самоврядування, неприбуткових громадських організацій і консорціумів можуть взяти участь у новому грантовому конкурсі. Він спрямований на фінансування проєктів із впровадження енергоефективних рішень.