Помощь от ООН — какие условия и кто может получить в марте

Помощь от ООН для украинцев — как получить до 10,8 тыс. грн
Украинцы преклонных лет, пострадавшие в результате военных действий, могут получить от Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций (ВПП ООН) дополнительную денежную помощь. В частности, в марте выплаты назначат гражданам из девяти областей.
Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров.
Выплаты от ООН для пенсионеров
По программе, дополнительная денежная помощь от ООН предусмотрена для пенсионеров, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий.
Выплату помощи осуществляют без обращения лица к представителям ООН или в органы Пенсионного фонда. Список получателей выплат создают на основе информации, содержащейся в базах данных ПФУ.
Получить дополнительную денежную помощь могут пенсионеры, отвечающие следующим условиям:
- имеют пенсию в размере менее 3,25 тыс. грн;
- проживают на опасных территориях (активных или возможных боевых действиях);
- не получали с 1 марта прошлого года дополнительных денежных выплат от международных организаций или пособий на жительство для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
Размер доплаты составит разницу между пенсией гражданина и суммой в 3,25 тыс. грн.
Соответствующие выплаты предусмотрены для пенсионеров, проживающих в следующих областях:
- Днепропетровской;
- Донецкий;
- Запорожский;
- Луганской;
- Николаевской;
- Сумской;
- Харьковской;
- Херсонской;
- Черниговской.
Помощь от ООН до 10,8 тыс. грн
Также Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) продлило сбор данных для предоставления финансовой помощи людям, пострадавшим в результате военных действий. В частности, в этом месяце выплаты доступны жителям Полтавской области.
Уязвимые слои населения будут получать по 3,6 тыс. грн для каждого члена домохозяйства три месяца.
При этом нужно соответствовать критериям уязвимости, а также иметь месячный доход менее 5,4 тыс. грн на одного члена семьи. Мобильная бригада будет принимать заявки 21 марта 2024 года. О том, где в других областях можно пройти регистрацию в помощь ООН, можно узнать по ссылке.
Что еще стоит знать
Напомним, представители органов местного самоуправления, неприбыльных общественных организаций и консорциумов могут принять участие в новом грантовом конкурсе. Он направлен на финансирование проектов по внедрению энергоэффективных решений.
Также мы писали, что в ряде регионов страны действуют программы поддержки населения по компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг из местных бюджетов. Известно, где можно рассчитывать на 6 тысяч гривен помощи.
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