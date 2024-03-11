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Помощь от ООН для украинцев — как получить до 10,8 тыс. грн

11 марта 2024 13:07
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Помощь от ООН — какие условия и кто может получить в марте
Гривневые купюры в руках. Фото: РБК-Украина
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украинцы преклонных лет, пострадавшие в результате военных действий, могут получить от Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций (ВПП ООН) дополнительную денежную помощь. В частности, в марте выплаты назначат гражданам из девяти областей.

Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров.

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Выплаты от ООН для пенсионеров

По программе, дополнительная денежная помощь от ООН предусмотрена для пенсионеров, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий.

Выплату помощи осуществляют без обращения лица к представителям ООН или в органы Пенсионного фонда. Список получателей выплат создают на основе информации, содержащейся в базах данных ПФУ.

Получить дополнительную денежную помощь могут пенсионеры, отвечающие следующим условиям:

  • имеют пенсию в размере менее 3,25 тыс. грн;
  • проживают на опасных территориях (активных или возможных боевых действиях);
  • не получали с 1 марта прошлого года дополнительных денежных выплат от международных организаций или пособий на жительство для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Размер доплаты составит разницу между пенсией гражданина и суммой в 3,25 тыс. грн.

Соответствующие выплаты предусмотрены для пенсионеров, проживающих в следующих областях:

  • Днепропетровской;
  • Донецкий;
  • Запорожский;
  • Луганской;
  • Николаевской;
  • Сумской;
  • Харьковской;
  • Херсонской;
  • Черниговской.

Помощь от ООН до 10,8 тыс. грн

Также Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) продлило сбор данных для предоставления финансовой помощи людям, пострадавшим в результате военных действий. В частности, в этом месяце выплаты доступны жителям Полтавской области.

Уязвимые слои населения будут получать по 3,6 тыс. грн для каждого члена домохозяйства три месяца.

При этом нужно соответствовать критериям уязвимости, а также иметь месячный доход менее 5,4 тыс. грн на одного члена семьи. Мобильная бригада будет принимать заявки 21 марта 2024 года. О том, где в других областях можно пройти регистрацию в помощь ООН, можно узнать по ссылке.

Что еще стоит знать

Напомним, представители органов местного самоуправления, неприбыльных общественных организаций и консорциумов могут принять участие в новом грантовом конкурсе. Он направлен на финансирование проектов по внедрению энергоэффективных решений.

Также мы писали, что в ряде регионов страны действуют программы поддержки населения по компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг из местных бюджетов. Известно, где можно рассчитывать на 6 тысяч гривен помощи.

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