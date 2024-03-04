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Финансовая помощь в 10,8 тыс. гривен — кто и как может получить

4 марта 2024 13:33
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Денежная помощь — как получить в 10,8 тысяч гривен в марте
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украинские граждане в марте 2024 года могут подавать заявки на финансовую помощь от Благотворительного фонда "Право на защиту" в рамках Консорциума Реагирования. Максимально можно получить до 10,8 тысяч гривен.

Об этом говорится на сайте фонда.

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Кто имеет право на помощь

Денежную поддержку могут получить внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и пострадавшие от военных действий в четырех областях страны:

  • Днепропетровской;
  • Запорожский;
  • Одесской;
  • Харьковской.

Как отмечается, деньги будут выплачиваться единовременно одним траншем за три месяца для каждого члена домохозяйства отдельно на банковские счета, указанные при регистрации. За несовершеннолетних и недееспособных лиц получат средства их официальные представители на основе документов, подтверждающих это.

Размер пособия составляет 3,6 тыс. гривен в человека в месяц. То есть, за трехмесячный период каждый член семьи получит по 10,8 тыс. гривен.

В то же время, подавать заявки могут наиболее уязвимые категории переселенцев и пострадавших от военных действий при таких условиях:

  • лица, доход которых не превышает 6,32 тыс. гривен на одного члена семьи;
  • граждане не получали финансовую помощь (в 2022-24 годах) или получили выплаты более трех месяцев назад;
  • не получали денежную помощь от Благотворительного фонда "Право на защиту";
  • пострадавшие от боевых действий (поврежденное или разрушенное жилье с 24.02.2022)
  • есть лицо, которое с 24 февраля 2022 года получило ранения от обстрелов или боевых действий в вышеуказанных областях.

Также нужно соответствовать одному или нескольким критериям уязвимости:

  • домохозяйство, где есть граждане только пожилого возраста (60+);
  • домохозяйство, где есть трое и более детей;
  • домохозяйство, где есть ребенок, которому не больше двух лет;
  • домохозяйство, где есть беременная женщина;
  • домохозяйство, где есть лица с инвалидностью первой-второй группы.

Подпадают ли граждане под условия программы, можно определить самостоятельно по ссылке.

Как зарегистрироваться на получение помощи

Граждане могут уточнить информацию о выезде мобильной группы и пунктах регистрации, обратившись:

  • на горячую линию 0800750104;
  • на электронную почту — [email protected].

Кроме заявки необходимо предоставить следующие документы:

  • паспорт (загранпаспорт);
  • идентификационный код каждого члена домохозяйства;
  • свидетельство о рождении детей до 14 лет;
  • документы, где подтверждается принадлежность к категории уязвимости;
  • действительный IBAN карты банка для получения выплат.

Что еще стоит знать

Напомним, в ряде регионов страны действуют программы поддержки населения по предоставлению компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг местных бюджетов. Известно, где можно рассчитывать на 6 тысяч гривен помощи.

Также мы писали, что представители органов местного самоуправления, некоммерческих общественных организаций и консорциумов могут принять участие в новом грантовом конкурсе. Он направлен на финансирование проектов по внедрению энергоэффективных решений.

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