Денежная помощь — как получить в 10,8 тысяч гривен в марте

Финансовая помощь в 10,8 тыс. гривен — кто и как может получить
Украинские граждане в марте 2024 года могут подавать заявки на финансовую помощь от Благотворительного фонда "Право на защиту" в рамках Консорциума Реагирования. Максимально можно получить до 10,8 тысяч гривен.
Об этом говорится на сайте фонда.
Кто имеет право на помощь
Денежную поддержку могут получить внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и пострадавшие от военных действий в четырех областях страны:
- Днепропетровской;
- Запорожский;
- Одесской;
- Харьковской.
Как отмечается, деньги будут выплачиваться единовременно одним траншем за три месяца для каждого члена домохозяйства отдельно на банковские счета, указанные при регистрации. За несовершеннолетних и недееспособных лиц получат средства их официальные представители на основе документов, подтверждающих это.
Размер пособия составляет 3,6 тыс. гривен в человека в месяц. То есть, за трехмесячный период каждый член семьи получит по 10,8 тыс. гривен.
В то же время, подавать заявки могут наиболее уязвимые категории переселенцев и пострадавших от военных действий при таких условиях:
- лица, доход которых не превышает 6,32 тыс. гривен на одного члена семьи;
- граждане не получали финансовую помощь (в 2022-24 годах) или получили выплаты более трех месяцев назад;
- не получали денежную помощь от Благотворительного фонда "Право на защиту";
- пострадавшие от боевых действий (поврежденное или разрушенное жилье с 24.02.2022)
- есть лицо, которое с 24 февраля 2022 года получило ранения от обстрелов или боевых действий в вышеуказанных областях.
Также нужно соответствовать одному или нескольким критериям уязвимости:
- домохозяйство, где есть граждане только пожилого возраста (60+);
- домохозяйство, где есть трое и более детей;
- домохозяйство, где есть ребенок, которому не больше двух лет;
- домохозяйство, где есть беременная женщина;
- домохозяйство, где есть лица с инвалидностью первой-второй группы.
Подпадают ли граждане под условия программы, можно определить самостоятельно по ссылке.
Как зарегистрироваться на получение помощи
Граждане могут уточнить информацию о выезде мобильной группы и пунктах регистрации, обратившись:
- на горячую линию 0800750104;
- на электронную почту — [email protected].
Кроме заявки необходимо предоставить следующие документы:
- паспорт (загранпаспорт);
- идентификационный код каждого члена домохозяйства;
- свидетельство о рождении детей до 14 лет;
- документы, где подтверждается принадлежность к категории уязвимости;
- действительный IBAN карты банка для получения выплат.
Что еще стоит знать
Напомним, в ряде регионов страны действуют программы поддержки населения по предоставлению компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг местных бюджетов. Известно, где можно рассчитывать на 6 тысяч гривен помощи.
Также мы писали, что представители органов местного самоуправления, некоммерческих общественных организаций и консорциумов могут принять участие в новом грантовом конкурсе. Он направлен на финансирование проектов по внедрению энергоэффективных решений.
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