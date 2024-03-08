Допомога біженцям у Німеччині — які виплати у 2024 році

Європейська валюта. Фото: AFP 2023/Meguel Med

Уряд Німеччини у 2024 році продовжив програму підтримки українських біженців. В її рамках за певних умов можна гарантовано отримати грошові виплати для дорослих та дітей.

Про це повідомляється на парламентському сайті.

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Підтримка біженців урядом ФРН

З початку повномасштабної війни Німеччина прийняла близько 1,143 млн біженців з України. З того часу дещо змінили правила в'їзду, перебування та розмір виплат.

Зараз можна в'їжджати на територію Німеччини без візи, однак перебувати без реєстрації дозволяється тільки до 90 днів. Біометричний закордонний паспорт для в'їзду не потрібний.

Після завершення безвізу необхідно або виїжджати з Німеччини, або подати заявку на набуття статусу тимчасового захисту. Достатньо мати ID-картку чи паспорт, а для дітей — свідоцтво про народження.

Грошова допомога у Німеччині

Щодо грошової допомоги для українських біженців, то з 1 січня цього року розміри виплат зросли на 12%. Зараз громадяни можуть розраховувати та такі суми на місяць:

для самотніх дорослих — 563 євро;

для батьків-одинаків — 563 євро;

для повнолітніх громадян України — 506 євро;

для дітей 14-17 років — 471 євро;

для дітей 6-13 років — 390 євро;

для дітей до 5 років — 357 євро.

На 12% збільшились суми, що виплачуються на шкільне приладдя для дітей. На ручки, олівці, зошити або матеріали для рукоділля у першому півріччі навчального року виплачуватимуть 130 євро на кожного школяра, у другому півріччі — 65 євро.

Окрім того, українським біженцям надають допомогу з безробіття у Німеччині у такому ж розмірі, як і власним громадянам. Допомогу Bürgergeld (цивільну допомогу) виплачують центри зайнятості як основне забезпечення для шукачів роботи.

"Наша конституція передбачає, що має бути гарантоване основне право на гуманний мінімум існування. Тому кожен, хто потрапив у надзвичайну ситуацію та не може себе утримувати, має право на державну допомогу", — повідомляється на сайті парламенту.

Більше про допомогу біженцям

Нагадаємо, влада Італії у 2024 році продовжила бонусну програму для українських біженців. В її рамках за певних умов можна гарантовано отримати 900 євро.

Також повідомлялося, що українські громадяни з інвалідністю, які перебувають у Польщі, можуть отримати матеріальну допомогу до 4 тис. злотих. Для цього потрібно відповідати деяким вимогам.