Помощь беженцам в Германии — какие выплаты в 2024 году

Европейская валюта. Фото: AFP 2023/Meguel Med

Правительство Германии в 2024 году продлило программу поддержки украинских беженцев. В ее рамках, при определенных условиях, можно гарантированно получить денежные выплаты для взрослых и детей.

Об этом сообщается на парламентском сайте.

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С начала полномасштабной войны Германия приняла около 1,143 млн беженцев из Украины. С этого времени несколько изменились правила въезда, пребывания и размер выплат.

Сейчас можно въезжать на территорию Германии без визы, однако находиться без регистрации можно только до 90 дней. Биометрический загранпаспорт для въезда не требуется.

После завершения безвиза необходимо либо выезжать из Германии, либо подать заявку на обретение статуса временной защиты. Достаточно иметь ID-карту или паспорт, а для детей — свидетельство о рождении.

Денежная помощь в Германии

Что касается денежной помощи для украинских беженцев, то с 1 января этого года размеры выплат выросли на 12%. Сейчас граждане могут рассчитывать и такие суммы в месяц:

для одиноких взрослых — 563 евро;

для родителей-одиночек — 563 евро;

для совершеннолетних граждан Украины — 506 евро;

для детей 14-17 лет — 471 евро;

для детей 6-13 лет — 390 евро;

для детей до 5 лет — 357 евро.

На 12% увеличились суммы, выплачиваемые на школьные принадлежности для детей. На ручки, карандаши, тетради или материалы для рукоделия в первом полугодии учебного года будут выплачивать 130 евро на каждого школьника, во втором полугодии — 65 евро.

Кроме того, украинским беженцам оказывают пособие по безработице в Германии в таком же размере, как и собственным гражданам. Помощь Bürgergeld (гражданское пособие) выплачивают центры занятости как основное обеспечение для соискателей работы.

"Наша конституция предусматривает, что должно быть гарантировано основное право на гуманный минимум существования. Поэтому каждый, кто попал в чрезвычайную ситуацию и не может себя удерживать, имеет право на государственную помощь", — сообщается на сайте парламента.

Больше о помощи беженцам

Напомним, власти Италии в 2024 году продолжили бонусную программу для украинских беженцев. В ее рамках при определенных условиях можно гарантированно получить 900 евро.

Также сообщалось, что находящиеся в Польше украинские граждане с инвалидностью могут получить материальную помощь до 4 тыс. злотых. Для этого нужно удовлетворять некоторым требованиям.