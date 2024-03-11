НБУ розповів, скільки грошей переказали з-за кордону у 2023 році

Грошові перекази у 2023 році — НБУ озвучив обсяг та головні країни
У 2023 році в Україну з різних куточків світу перерахували 11,6 млрд доларів в еквіваленті. Йдеться про перекази, здійснені як через офіційні, так і неофіційні канали.
Про це інформує пресцентр Національного банку України (НБУ) у Facebook.
Перекази з-за кордону у 2023 році
Як зазначають в НБУ, вищевказана сума складається з переказів через офіційні канали, тобто фінустанови, міжнародні системи грошових переказів, поштові відділення, а також неофіційні — шляхом особистої передачі коштів із рук у руки.
Торік платіжні системи громадяни активно використовували як для переказів грошей у межах України, так і для одержання із-за кордону.
Торік в Україні діяли 35 платіжних систем "переказу коштів", із них 26 — резидентів та дев’ять — нерезидентів (США, Британії, Грузії, Канади).
У 2023 році обсяг внутрішніх переказів через платіжні системи становив 728 млрд гривень (19,9 млрд доларів в еквіваленті). Сума удвічі більша за довоєнний 2021 рік. Водночас розмір одного переказу в межах України становив 862 гривні.
В середині країни лідером за сумою переказів була платіжна система "NovaPay", на яку припадає 32% від усіх внутрішніх переказів.
Звідки надходили найбільші обсяги коштів
Як зауважують в НБУ, в Україну торік із використанням платіжних систем переказали 2,6 млрд доларів в еквіваленті, що на 17% менше, ніж за весь довоєнний 2021 рік. У середньому сума одного такого транскордонного переказу становила 255 доларів.
Через платіжні системи найбільші обсяги коштів надійшли з таких країн:
- Сполучені Штати — 18%;
- Ізраїль — 17%;
- Італія — 15%;
- Німеччина — 9%;
- Ірландія — 5%.
Лідерами за обсягом переказів в Україну були такі платіжні системи:
- Western Union (США) — 43,2%;
- MoneyGram (США) — 21,7%;
- PrivatMoney (ПриватБанк) — 17,9%.
Що ще варто знати
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