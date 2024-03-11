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Грошові перекази у 2023 році — НБУ озвучив обсяг та головні країни

11 березня 2024 14:27
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
НБУ розповів, скільки грошей переказали з-за кордону у 2023 році
Американська валюта. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У 2023 році в Україну з різних куточків світу перерахували 11,6 млрд доларів в еквіваленті. Йдеться про перекази, здійснені як через офіційні, так і неофіційні канали.

Про це інформує пресцентр Національного банку України (НБУ) у Facebook.

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Перекази з-за кордону у 2023 році

Як зазначають в НБУ, вищевказана сума складається з переказів через офіційні канали, тобто фінустанови, міжнародні системи грошових переказів, поштові відділення, а також неофіційні — шляхом особистої передачі коштів із рук у руки.

Торік платіжні системи громадяни активно використовували як для переказів грошей у межах України, так і для одержання із-за кордону.

Торік в Україні діяли 35 платіжних систем "переказу коштів", із них 26 — резидентів та дев’ять — нерезидентів (США, Британії, Грузії, Канади).

У 2023 році обсяг внутрішніх переказів через платіжні системи становив 728 млрд гривень (19,9 млрд доларів в еквіваленті). Сума удвічі більша за довоєнний 2021 рік. Водночас розмір одного переказу в межах України становив 862 гривні.

В середині країни лідером за сумою переказів була платіжна система "NovaPay", на яку припадає 32% від усіх внутрішніх переказів.

Звідки надходили найбільші обсяги коштів

Як зауважують в НБУ, в Україну торік із використанням платіжних систем переказали 2,6 млрд доларів в еквіваленті, що на 17% менше, ніж за весь довоєнний 2021 рік. У середньому сума одного такого транскордонного переказу становила 255 доларів.

Через платіжні системи найбільші обсяги коштів надійшли з таких країн:

  • Сполучені Штати — 18%;
  • Ізраїль — 17%;
  • Італія — 15%;
  • Німеччина — 9%;
  • Ірландія — 5%.

Лідерами за обсягом переказів в Україну були такі платіжні системи:

  • Western Union (США) — 43,2%;
  • MoneyGram (США) — 21,7%;
  • PrivatMoney (ПриватБанк) — 17,9%.
перекази
Джерело: НБУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці, які перетинають державний кордон, зобов'язані декларувати валюту та цінності. Відомо, за вивезення якої суми у 2024 році чекає покарання.

Також ми писали, що в Україні у лютому різко впав попит на валюту, водночас курс гривні до долара фактично не зазнав змін. У Національному банку пояснили, з чим пов'язана така тенденція.

НБУ
гроші
грошові перекази
фінанси

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