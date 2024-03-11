НБУ розповів, скільки грошей переказали з-за кордону у 2023 році

Американська валюта. Фото: Unsplush

У 2023 році в Україну з різних куточків світу перерахували 11,6 млрд доларів в еквіваленті. Йдеться про перекази, здійснені як через офіційні, так і неофіційні канали.

Про це інформує пресцентр Національного банку України (НБУ) у Facebook.

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Як зазначають в НБУ, вищевказана сума складається з переказів через офіційні канали, тобто фінустанови, міжнародні системи грошових переказів, поштові відділення, а також неофіційні — шляхом особистої передачі коштів із рук у руки.

Торік платіжні системи громадяни активно використовували як для переказів грошей у межах України, так і для одержання із-за кордону.

Торік в Україні діяли 35 платіжних систем "переказу коштів", із них 26 — резидентів та дев’ять — нерезидентів (США, Британії, Грузії, Канади).

У 2023 році обсяг внутрішніх переказів через платіжні системи становив 728 млрд гривень (19,9 млрд доларів в еквіваленті). Сума удвічі більша за довоєнний 2021 рік. Водночас розмір одного переказу в межах України становив 862 гривні.

В середині країни лідером за сумою переказів була платіжна система "NovaPay", на яку припадає 32% від усіх внутрішніх переказів.

Звідки надходили найбільші обсяги коштів

Як зауважують в НБУ, в Україну торік із використанням платіжних систем переказали 2,6 млрд доларів в еквіваленті, що на 17% менше, ніж за весь довоєнний 2021 рік. У середньому сума одного такого транскордонного переказу становила 255 доларів.

Через платіжні системи найбільші обсяги коштів надійшли з таких країн:

Сполучені Штати — 18%;

Ізраїль — 17%;

Італія — 15%;

Німеччина — 9%;

Ірландія — 5%.

Лідерами за обсягом переказів в Україну були такі платіжні системи:

Western Union (США) — 43,2%;

MoneyGram (США) — 21,7%;

PrivatMoney (ПриватБанк) — 17,9%.

Джерело: НБУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці, які перетинають державний кордон, зобов'язані декларувати валюту та цінності. Відомо, за вивезення якої суми у 2024 році чекає покарання.

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