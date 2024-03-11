НБУ рассказал, сколько денег перевели из-за границы в 2023 году

Американская валюта. Фото: Unsplush

В 2023 году в Украину из разных уголков мира перечислили 11,6 млрд долларов в эквиваленте. Речь идет о переводах, осуществленных как через официальные, так и неофициальные каналы.

Об этом сообщает пресс-центр Национального банка Украины (НБУ) в Facebook.

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Переводы из-за границы в 2023 году

Как отмечают в НБУ, вышеуказанная сумма состоит из переводов через официальные каналы, то есть финучреждения, международные системы денежных переводов, почтовые отделения, а также неофициальные — путем личной передачи средств из рук в руки.

В прошлом году платежные системы граждане активно использовали как для перевода денег в пределах Украины, так и для получения из-за границы.

В прошлом году в Украине действовали 35 платежных систем "перевода средств", из них 26 — резидентов и девять — нерезидентов (США, Британии, Грузии, Канады).

В 2023 году объем внутренних переводов через платежные системы составил 728 млрд гривен (19,9 млрд долларов в эквиваленте). Сумма вдвое больше довоенного 2021 года. В то же время размер одного перевода в пределах Украины составил 862 гривны.

В стране лидером по сумме переводов была платежная система NovaPay, на которую приходится 32% от всех внутренних переводов.

Откуда поступали самые большие объемы средств

Как отмечают в НБУ, в Украине в прошлом году с использованием платежных систем "перевода средств" перечислили 2,6 млрд долларов в эквиваленте, что на 17% меньше, чем за весь довоенный 2021 год. В среднем сумма одного такого трансграничного перевода составила 255 долларов.

Через платежные системы "перевода средств" наибольшие объемы средств поступили из следующих стран:

Соединенные Штаты — 18%;

Израиль — 17%;

Италия — 15%;

Германия — 9%;

Ирландия — 5%.

Лидерами по объему переводов в Украину были следующие платежные системы:

Western Union (США) — 43,2%;

MoneyGram (США) — 21,7%;

PrivatMoney (ПриватБанк) — 17,9%.

Источник: НБУ

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы, пересекающие государственную границу, обязаны декларировать валюту и ценности. Известно, за вывоз какой суммы в 2024 году ожидает наказание.

Также мы писали, что в Украине в феврале резко упал спрос на валюту, в то же время курс гривны к доллару фактически не претерпел изменений. В Национальном банке объяснили, с чем связана подобная тенденция.