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Як не втратити пенсії у квітні — ПФУ зробив важливе попередження

7 березня 2024 06:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Пенсії з квітня можна втратити — ПФУ зробив важливе попередження
Жінка пенсійного віку. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Український уряд зобов'язав частину пенсіонерів пройти процедуру ідентифікації. Це потрібно зробити у березні 2024 року для подальшого отримання виплат.

Про це йдеться в матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Згідно з поясненням ПФУ, процедуру ідентифікації призначили для громадян зі статусом внутрішньо переміщених осіб (ВПО). А саме — переселенців, які отримали його до 24 лютого 2022 року.

Відповідну вимогу відкладали кілька разів через неможливість деяких пенсіонерів вчасно зробити це.

Термін проходження відеоідентифікації пролонгували спочатку до 31 грудня 2023 року, а потім — до 31 березня 2024 року, щоб дати таким громадянам більше часу і можливостей. Це прописано у постановах № 837 від 8 серпня 2023 року та № 1384 від 27 грудня 2023 року.

Тривалий час відеоідентифікацію не проводили в Україні взагалі. Спочатку через пандемію коронавірусу, потім через війну. Тобто з 12 березня 2020-го до 1 липня 2023 року.

Як пройти відеоідентифікацію

Пенсіонери можуть пройти ідентифікацію як дистанційно, так і особисто. Тобто це дозволяється зробити через:

  • відділення Ощадбанку;
  • сервісний центр Пенсійного фонду;
  • відеоконференцзв’язок в тероргані ПФУ;
  • сервіс електронного підпису "Дія.Підпис" або ж е-портал ПФУ.

Також верифікацію можна здійснити за межами України: або онлайн, або ж у закордонній дипломатичній установі. Звідти отриманий документ має бути направлений до тероргану ПФУ, де пенсіонер стоїть на обліку.

Для ідентифікації у режимі відеоконференцзв’язку через вебпортал Пенсійного фонду потрібний попередній запис.

Для цього треба зробити такі кроки:

  • зайти на вебпортал е-послуг Пенсійного фонду за посиланням. У верхній частині екрану обрати вкладку "Ідентифікація у режимі відеоконференцзв’язку", натиснути на неї;
  • у формі, що з’явиться на екрані, заповнити всі поля, позначені зірочкою.

"Після подачі заяви на проходження  ідентифікації у режимі відеоконференцзв’язку, з вами зв’яжеться уповноважений працівник органу Пенсійного фонду України для узгодження часу та способу проведення відеоідентифікації", — пояснюють у ПФУ.

При цьому відеоідентифікація здійснюється упродовж 30 календарних днів, проте не раніше десяти робочих днів з дати подання заяви.

Як дізнатись про рішення про проходження ідентифікації

Пенсіонери можуть ознайомитися з рішенням про проходження відеоідентифікації, перевіривши вхідні листи на електронній пошті. Вердикт мають надіслати у повідомленні на вказаний особистий е-мейл.

Крім того, пенсіонери, які зазначили у заяві свій індивідуальний податковий номер, отримають результати проходження ідентифікації в особистому кабінеті на вебпорталі е-послуг ПФУ в розділ "Мої звернення".

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у березні 2024 року, окрім індексації та перерахунку пенсій, зростуть виплати для деяких категорій громадян. Йдеться про пенсіонерів, яким у цей час виповниться 70, 75 та 80 років.

Ми також писали про те, що в Україні з 1 березня поточного року громадянам проіндексували пенсії на кілька відсотків. Однак деяким пенсіонерам підвищать виплати з 1 квітня.

виплати
пенсії
ПФУ
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