Пенсии с апреля можно потерять — ПФУ сделал важное предупреждение

Женщина пенсионного возраста. Фото: Unsplush

Украинское правительство обязало часть пенсионеров пройти процедуру идентификации. Это следует сделать в марте 2024 года для дальнейшего получения выплат.

Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Согласно разъяснению ПФУ, процедуру идентификации назначили для граждан со статусом внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). А именно переселенцев, которые получили его до 24 февраля 2022 года.

Соответствующее требование откладывали несколько раз из-за невозможности некоторых пенсионеров своевременно сделать это.

Срок прохождения видеоидентификации пролонгировали сначала до 31 декабря 2023 года, а затем до 31 марта 2024 года, чтобы дать таким гражданам больше времени и возможностей. Это прописано в постановлениях №837 от 8 августа 2023 года и №1384 от 27 декабря 2023 года.

Долгое время видеоидентификацию не проводили в Украине вообще. Сначала из-за пандемии коронавируса, затем из-за войны. То есть с 12 марта 2020 по 1 июля 2023 года.

Как пройти видеоидентификацию

Пенсионеры могут пройти идентификацию как дистанционно, так и лично. То есть это разрешается сделать через:

отделение Ощадбанка;

сервисный центр Пенсионного фонда;

видеоконференцсвязь в тероргане ПФУ;

сервис электронной подписи "Дія. Підпис" или же е-портал ПФУ.

Также верификацию можно осуществить за пределами Украины: либо онлайн, либо в зарубежном дипломатическом учреждении. Оттуда полученный документ должен быть направлен в терорган ПФУ, где пенсионер состоит на учете.

Для идентификации в режиме видеоконференции через веб-портал Пенсионного фонда требуется предварительная запись.

Для этого нужно сделать следующие шаги:

зайти на веб-портал е-услуг Пенсионного фонда по ссылке. В верхней части экрана выбрать вкладку "Идентификация в режиме видеоконференции", нажать на нее;

в форме, которая появится на экране, заполнить все поля, отмеченные звездочкой.

"После подачи заявления на прохождение идентификации в режиме видеоконференцсвязи, с вами свяжется уполномоченный работник органа Пенсионного фонда Украины для согласования времени и способа проведения видеоидентификации", — объясняют в ПФУ.

При этом видеоидентификация осуществляется в течение 30 календарных дней, но не ранее десяти рабочих дней с даты подачи заявления.

Как узнать решение о прохождении идентификации

Пенсионеры могут ознакомиться с решением о прохождении видеоидентификации, проверив входящие письма на электронной почте. Вердикт должен быть отправлен в сообщении на указанный личный е-мейл.

Кроме того, пенсионеры, указавшие в заявлении свой индивидуальный налоговый номер, получат результаты прохождения идентификации в личном кабинете на веб=портале е-услуг ПФУ в разделе "Мои обращения".

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в марте 2024 года, кроме индексации и перерасчета пенсий, вырастут выплаты для некоторых категорий граждан. Речь идет о пенсионерах, которым в это время исполнится 70, 75 и 80 лет.

Мы также писали, что в Украине с 1 марта текущего года гражданам проиндексировали пенсии на несколько процентов. Однако некоторым пенсионерам повысят выплаты с 1 апреля.