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Якому відсотку українців бракує грошей до зарплати — дослідження

12 березня 2024 08:59
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Зарплати у 2024 році — якому відсотку українців не вистачає грошей на місяць
Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Експерти стверджують, що в Україні більшій половині громадян не вдається прожити на заробітну плату. У зв'язку з цим частина українців змушена брати мікрокредити, що "дотягнути" до наступної зарплати.

Про це розповіли в Асоціації українських банків, посилаючись на дані з дослідження стану сектору мікрокредитування та попиту на його послуги, пише ZN.UA.

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Як зазначають в Асоціації, 13% населення країни змушені користуватися мікрокредитами, оскільки війна суттєво вплинула на фінансове становище багатьох. З огляду на те, що багато українців втратили стабільний дохід, не одержують вчасно зарплату або живуть лише на одну ставку, сектор мікрокредитування вкрай важливий.

"Мікрокредити — це "плече підтримки" в тих чи інших непередбачуваних обставинах", — розповіли банкіри.

За даними дослідження, 67% опитаних українців зізналися, що  беруть мікрокредити під величезні відсотки для того, щоб вирішити нагальні матеріальні проблеми та дожити до наступної зарплати.

За інформацією Державної служби статистики, у 2023 році середня заробітна плата в Україні становила 17,44 тис. грн і перевищувала на 18% за середню оплату праці попереднього року. При цьому річна інфляція у 2023-му, за даними статвідомства, становила 5,1%. Тобто зростання середньої заробітної плати мало б перекрити інфляцію, проте для 30% українського населення грошей все одно не вистачає.

"Або дані про інфляцію не такі оптимістичні, як нам розповідають, або рівень нерівності в країні став набагато вищим, і ті, хто опинився за межею бідності, вже випали з офіційного обліку доходів", — повідомляє видання.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на українському ринку праці суттєво збільшився попит на спеціалістів для дистанційної праці. Деякі роботодавці готові платити за таку роботу більше однієї тисячі доларів за місяць.

Також ми писали, що в лютому 2024 року на українському ринку праці сталися суттєві зміни. Різко зросла середня заробітна плата, яку пропонують роботодавці за вакансіями, також побільшало пропозицій роботи.

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кредити
українці
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