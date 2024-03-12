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Какому проценту украинцев не хватает денег до зарплаты — исследование

12 марта 2024 08:59
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Зарплаты в 2024 году — какому проценту украинцев не хватает денег на месяц
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Эксперты утверждают, что в Украине большей половине граждан не удается прожить на заработную плату. В связи с этим часть украинцев вынуждена брать микрокредиты, чтобы "дотянуть" до следующей зарплаты.

Об этом рассказали в Ассоциации украинских банков, ссылаясь на данные по исследованию состояния сектора микрокредитования и спроса на его услуги, пишет ZN.UA.

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Как отмечают в Ассоциации, 13% населения страны вынуждены пользоваться микрокредитами, поскольку война оказала существенное влияние на финансовое положение многих. Учитывая, что многие украинцы потеряли стабильный доход, не получают вовремя зарплату или живут только на одну ставку, сектор микрокредитования крайне важен.

"Микрокредиты это "плечо поддержки" в тех или иных непредсказуемых обстоятельствах", — рассказали банкиры.

По данным исследования, 67% опрошенных украинцев признались, что берут микрокредиты под огромные проценты для того, чтобы решить неотложные материальные проблемы и дожить до следующей зарплаты.

По информации Государственной службы статистики, в 2023 году средняя заработная плата в Украине составила 17,44 тыс. грн и превышала на 18% за среднюю оплату труда предыдущего года. При этом годовая инфляция в 2023 году, по данным статведомства, составила 5,1%. То есть рост средней заработной платы должен был перекрыть инфляцию, однако для 30% украинского населения денег все равно не хватает.

"Или данные об инфляции не так оптимистичны, как нам рассказывают, или уровень неравенства в стране стал намного выше, и оказавшиеся за чертой бедности уже выпали из официального учета доходов", — сообщает издание.

Что еще стоит знать

Напомним, на украинском рынке труда существенно увеличился спрос на специалистов для дистанционного труда. Некоторые работодатели готовы платить за такую работу более тысячи долларов в месяц.

Также мы писали, что в феврале 2024 года на украинском рынке труда произошли существенные изменения. Резко возросла средняя заработная плата, которую предлагают работодатели по вакансиям, также увеличилось предложение работы.

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