Зарплата в Україні зросла — як змінились виплати у лютому 2024 року

Гроші у руках. Фото: РБК-України

У лютому 2024 року на українському ринку праці сталися суттєві зміни. Різко зросла середня заробітна плата, яку пропонують роботодавці за вакансіями, також побільшало пропозицій роботи.

Про це свідчать дані нового дослідження ринку праці кадрового порталу Work.ua.

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Як змінилась медіанна зарплата у лютому

Згідно з результатами дослідження, середня зарплата в Україні в останній місяць зими зросла одразу на 500 грн (на 2,6%), сягнувши 20 тис. гривень.

Водночас вперше за доволі довгий період у двох категоріях середня зарплатня знизилася:

сфера сільського господарства, агробізнес — на 5%, до 20 тис. гривень;

сфера нерухомості — на 4%, до 35 тис. гривень.

З-поміж цивільних професій, окрім керівників ІТ-сфери, найбільші зарплати в лютому були у таких спеціалістів:

медіабайєрів — 50 тис. гривень;

водіїв-міжнародників — 45 тис. гривень;

керамістів — 40 тис. гривень;

рихтувальників — 40 тис. гривень;

стоматологів — 40 тис. гривень;

тонувальників — 40 тис. гривень.

Активізація роботодавців у лютому

Як зазначається, якщо у січні на ринку праці були більш активні шукачі роботи, а компанії тільки готувалися до нового сезону найму, то в лютому ситуація кардинально змінилась: роботодавці опублікували на 7% більше вакансій, а конкуренція українців зменшилася.

Водночас через активне зростання вакансій у військовій справі та органічний спад за кількістю відгуків відчутно знизився середній показник конкуренції — практично вдвічі. Проте за деякі вакансії конкуренція підвищилась. Йдеться про такі категорії як "юриспруденція", "маркетинг, реклама, PR", медіа.

За оприлюдненими даними, зафіксоване зростання кількості вакансій у лютому у таких регіонах:

Київська область — до 33,2 тис. пропозицій (на 7% більше);

Дніпропетровська — до майже 9 тисяч (6%);

Львівська — до 8,9 тис. (на 5%);

Одеська — до 6,3 тис. (на 10%);

Харківська — до 3,6 тис. вакансій (на 7%).

Джерело: Work.ua

Збільшилася кількість вакансій у категоріях, які раніше повільніше відновлювалися:

робітничі спеціальності, виробництво — до 16,2 тис. вакансій (на 9%);

сфера обслуговування — до 16,1 тисячі пропозицій (на 10%);

продаж, закупівля — до 14,1 тисячі (на 8%);

роздрібна торгівля — до 11,2 тисячі (на 8%);

логістика, склад, ЗЕД — до 9,5 тисячі (на 8%);

готельно-ресторанний бізнес, туризм — до 8,6 тисячі (на 14%).

Продовжилась тенденція зі зростання кількості вакансій із вимогою володіння англійською мовою (на 16%). На 8% зросла кількість вакансій із дистанційною роботою.

Збільшилась кількість пропозиції роботи для таких категорій осіб:

людей з інвалідністю — на 10%;

пенсіонерів — на 9%;

студентів — на 8%;

ветеранів — на 16%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в уряді розповіли, чи є загрози для виплат пенсій та заробітної плати у 2024 році. До цього лунали заяви про можливі затримки через проблеми з фінансуванням з боку країн-партнерів.

Також писали, що на українському ринку праці суттєво збільшився попит на спеціалістів для дистанційної праці. Деякі роботодавці готові платити за таку роботу більше однієї тисячі доларів за місяць.