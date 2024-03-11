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Хто в Україні отримує зарплату в 70 тис. грн — ТОП-10 професій

11 березня 2024 13:42
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Зарплати в Україні — десять професій із найвищою оплатою праці
Гроші у гаманці. Фото: ZN.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

На українському ринку праці найбільшу заробітну плату одержують не тільки спеціалісти в галузі інформаційних технологій. Під час воєнного стану зарплати від 70 тис. грн мають у середньому також військові.

Про це свідчить інформація кадрового порталу Work.ua.

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ТОП-10 високооплачуваних професій

Згідно з даними сайту, у березні 2024 року до десятки найбільш високооплачуваних професій в країні входять переважно військові та програмісти.

Зокрема, у середньому "Гранатометник" в Україні заробляє 70 тис. грн. Зарплата може досягати 130 тис. грн залежно від часу перебування у районі виконання завдань. Серед обов'язків — робота з ручними та станковими гранатометами, вогнева підтримка підрозділу, виявлення та знищення техніки та піхоти противника, підтримка в бойовій готовності гранатомета, виконання бойових завдань в складі підрозділу.

Загалом список із зарплатами вище 70 тис. грн складається з таких спеціалістів:

  • гранатометники — 70 тис. грн;
  • штурмовики — 70,1 тис. грн;
  • зенітники — 70,1 тис. грн;
  • вогнеметники — 70,1 тис. грн;
  • розвідники — 71 тис. грн;
  • танкісти — 75 тис. грн;
  • оператори ПТРК — 85 тис. грн;
  • Net-програмісти — 85 тис. грн;
  • програмісти Golang — 92,5 тис. грн;
  • C++ програмісти — 110 тис. грн.

Загальна ситуація із зарплатами в Україні

У 2024 році уряд розраховує на підвищення середньої заробітної плати. За затвердженим у держбюджеті прогнозом, середня зарплатня підскочить до 21,8 тис. грн.

Тоді як зараз середня зарплата становить 19 тис. грн, проте навіть така сума не перекриває інфляцію. Зокрема, у доларах зарплати досі не дотягують до рівня, який був до війни.

Сфери економіки, де найвищі середньомісячні зарплати:

  • галузь інформації та телекомунікації — 36,54 тис. грн;
  • сфера фінансової та страхової діяльності — 32,94 тис. грн;
  • галузь авіаційного транспорту — 28,17 тис. грн;
  • сфера професійної, наукової та технічної діяльності — 21,86 тис. грн;
  • сектор державного управління та оборони, обов'язкового соціалього страхування — 20, 5 тис. грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у лютому 2024 року на українському ринку праці сталися суттєві зміни. Різко зросла середня заробітна плата, яку пропонують роботодавці за вакансіями, також побільшало пропозицій роботи.

Також писали, що в уряді розповіли, чи є загрози для виплат пенсій та заробітної плати у 2024 році. До цього лунали заяви про можливі затримки через проблеми з фінансуванням з боку країн-партнерів.

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гроші
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оплата

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