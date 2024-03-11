Зарплати в Україні — десять професій із найвищою оплатою праці

Хто в Україні отримує зарплату в 70 тис. грн — ТОП-10 професій
На українському ринку праці найбільшу заробітну плату одержують не тільки спеціалісти в галузі інформаційних технологій. Під час воєнного стану зарплати від 70 тис. грн мають у середньому також військові.
Про це свідчить інформація кадрового порталу Work.ua.
ТОП-10 високооплачуваних професій
Згідно з даними сайту, у березні 2024 року до десятки найбільш високооплачуваних професій в країні входять переважно військові та програмісти.
Зокрема, у середньому "Гранатометник" в Україні заробляє 70 тис. грн. Зарплата може досягати 130 тис. грн залежно від часу перебування у районі виконання завдань. Серед обов'язків — робота з ручними та станковими гранатометами, вогнева підтримка підрозділу, виявлення та знищення техніки та піхоти противника, підтримка в бойовій готовності гранатомета, виконання бойових завдань в складі підрозділу.
Загалом список із зарплатами вище 70 тис. грн складається з таких спеціалістів:
- гранатометники — 70 тис. грн;
- штурмовики — 70,1 тис. грн;
- зенітники — 70,1 тис. грн;
- вогнеметники — 70,1 тис. грн;
- розвідники — 71 тис. грн;
- танкісти — 75 тис. грн;
- оператори ПТРК — 85 тис. грн;
- Net-програмісти — 85 тис. грн;
- програмісти Golang — 92,5 тис. грн;
- C++ програмісти — 110 тис. грн.
Загальна ситуація із зарплатами в Україні
У 2024 році уряд розраховує на підвищення середньої заробітної плати. За затвердженим у держбюджеті прогнозом, середня зарплатня підскочить до 21,8 тис. грн.
Тоді як зараз середня зарплата становить 19 тис. грн, проте навіть така сума не перекриває інфляцію. Зокрема, у доларах зарплати досі не дотягують до рівня, який був до війни.
Сфери економіки, де найвищі середньомісячні зарплати:
- галузь інформації та телекомунікації — 36,54 тис. грн;
- сфера фінансової та страхової діяльності — 32,94 тис. грн;
- галузь авіаційного транспорту — 28,17 тис. грн;
- сфера професійної, наукової та технічної діяльності — 21,86 тис. грн;
- сектор державного управління та оборони, обов'язкового соціалього страхування — 20, 5 тис. грн.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у лютому 2024 року на українському ринку праці сталися суттєві зміни. Різко зросла середня заробітна плата, яку пропонують роботодавці за вакансіями, також побільшало пропозицій роботи.
Також писали, що в уряді розповіли, чи є загрози для виплат пенсій та заробітної плати у 2024 році. До цього лунали заяви про можливі затримки через проблеми з фінансуванням з боку країн-партнерів.
Читайте Новини.LIVE!