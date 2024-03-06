Пенсия после индексации — кто получает на 800 грн больше

Женщина пенсионного возраста. Фото: Unsplush

С 1 марта этого года в Украине была проведена индексация и перерасчет пенсий в связи с изменением социальных стандартов. Известно, как изменились выплаты в некоторых регионах.

Об этом рассказали в одном из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Какие суммы повышений после пересчета

Как отмечают представители ПФУ, в частности, в Винницкой области оба перерасчета провели автоматически. После чего средний размер пенсии вырос до 4,89 тыс. грн, что более чем на 460 грн, или 10,5% больше против прошлого года. В частности, средний размер пенсии повысился:

для гражданских пенсионеров против 2023-го на 363 грн или 8,62%, до 4,4 тыс. грн;

для пенсионеров силовых структур — на 1637 грн или 14,81%, до 12,687 тыс. грн.

Что касается перерасчета пенсионных выплат, то в связи с увеличением размера прожиточного минимума средний размер выплат вырос на 101 грн.

Суммы пенсий после индексации

Больше всего граждан (82%) в регионе получили повышение в результате индексации от 100 до 500 грн. Также от 500 до 1 тыс. грн — 5%, до 100 грн получили только 6% человек. При этом 1% пенсионеров — более 1 тыс. грн.

Размер повышения в результате индексации не мог быть менее 100 грн и больше 1,5 тыс. грн в пределах максимального размера пенсии — 23,6 тыс. грн. В среднем суммы повышений после индексации были следующие:

гражданам, пенсии которых были назначены в 2021-23 годах, дали повышение в размере 100 грн;

средний размер повышения для гражданских лиц составил 274 грн;

пенсионеры силовых структур в среднем после индексации получили больше на 784 грн;

повышение по спецзаконам для госслужащих и ученых в среднем составило 640 грн.

Что еще стоит знать

Напомним, с 1 апреля 2024 года во второй раз повысят минимальную заработную плату, которая повлияет на размер некоторых социальных выплат, в том числе пенсий. Ожидается, что зарплата вырастет на 900 грн.

Также мы писали, что в украинском правительстве рассказали, есть ли угрозы выплат пенсий и заработной платы в 2024 году. До этого звучали заявления о возможных задержках из-за проблем с финансированием со стороны стран-партнеров.