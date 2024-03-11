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Кто в Украине получает зарплату в 70 тыс. грн — ТОП-10 профессий

11 марта 2024 13:42
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Зарплаты в Украине — десять профессий с высокой оплатой труда
Деньги в кошельке. Фото: ZN.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

На украинском рынке труда наибольшую заработную плату получают не только специалисты в области информационных технологий. Во время военного положения зарплаты от 70 тыс. грн имеют в среднем также военные.

Об этом свидетельствует информация кадрового портала Work.ua.

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ТОП-10 высокооплачиваемых профессий

Согласно данным сайта, в марте 2024 года в десятку самых высокооплачиваемых профессий в стране входят преимущественно военные и программисты.

В частности, в среднем "Гранатометчик" в Украине зарабатывает 70 тыс. грн. Зарплата может достигать 130 тыс. грн в зависимости от времени пребывания в районе выполнения задач. Среди обязанностей — работа с ручными и станковыми гранатометами, огневая поддержка подразделения, выявление и уничтожение техники и пехоты противника, поддержка в боевой готовности гранатомета, выполнение боевых задач в составе подразделения.

В общей сложности список с зарплатами выше 70 тыс. грн состоит из следующих специалистов:

  • гранатометчики — 70 тыс. грн;
  • штурмовики — 70,1 тыс. грн;
  • зенитчики — 70,1 тыс. грн;
  • огнеметчики — 70,1 тыс. грн;
  • разведчики — 71 тыс. грн;
  • танкисты — 75 тыс. грн;
  • операторы ПТРК — 85 тыс. грн;
  • Net-программисты — 85 тыс. грн;
  • программисты Golang — 92,5 тыс. грн;
  • C++ программисты — 110 тыс. грн.

Общая ситуация с зарплатами в Украине

В 2024 году правительство рассчитывает на повышение средней заработной платы. По утвержденному в госбюджете прогнозу, средняя зарплата подскочит до 21,8 тыс. грн.

В то время как сейчас средняя зарплата составляет 19 тыс. грн, однако даже такая сумма не перекрывает инфляцию. В частности, в долларах зарплаты до сих пор не дотягивают до уровня, который был до войны.

Сферы экономики, где самые высокие среднемесячные зарплаты:

  • отрасль информации и телекоммуникации — 36,54 тыс. грн;
  • сфера финансовой и страховой деятельности — 32,94 тыс. грн;
  • отрасль авиационного транспорта — 28,17 тыс. грн;
  • сфера профессиональной, научной и технической деятельности — 21,86 тыс. грн;
  • сектор государственного управления и обороны, обязательного социального страхования — 20,5 тыс. грн.

Что еще стоит знать

Напомним, в феврале 2024 года на украинском рынке труда произошли существенные изменения. Резко выросла средняя заработная плата, которую предлагают работодатели по вакансиям, также увеличилось предложение работы.

Также писали, что в правительстве рассказали, есть ли угрозы выплат пенсий и заработной платы в 2024 году. До этого звучали заявления о возможных задержках из-за проблем с финансированием со стороны стран-партнеров.

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