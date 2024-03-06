ПриватБанк закрывает счета из-за неактуальных данных — как обновить

Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиентам государственного "ПриватБанка" поступают уведомления от банка о необходимости актуализации данных, если этого не сделать, счета блокируют. В финучреждении объяснили, зачем такое требование и как самостоятельно обновить данные.

Об этом говорится на сайте Минфина.

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Блокировка счетов в ПриватБанке

Как отмечается в сообщении клиента, он год назад получил уведомление от банка в мобильном приложении об актуализации данных, иначе счета обещали заблокировать.

Он решил не делать этого по личным причинам и планировал совершить сотрудничество с ПриватБанком. Сейчас его банковские карты заблокировали, хотя средств там уже не было, их за это время вывел, кредитных задолженностей тоже нет. Обратился в финучреждение, чтобы полностью закрыть счет, однако это сделать не удалось именно потому, что не прошел актуализацию. При этом каждый месяц с карты "Универсальная" снимается по 20 грн за бесконтактное обслуживание.

"То есть это получается, что вы мне карты заблокировали из-за ненужной мне актуализации, а деньги-то взиматься будут, да? На каких основаниях, скажите, пожалуйста, я не могу закрыть счет и буду платить деньги, если это только вы обязаны проводить актуализацию. Я отказываюсь от актуализации, соответственно, все карты заблокированы (задолженности нет), так почему не могу закрыть свой же счет", — говорится в жалобе.

Он подал заявление по этому вопросу в Центральное отделение. Есть документ, подтверждающий обращение, и банк обязан его выполнить, если нет задолженностей по картам.

"Или хотя бы объясните, почему я не могу закрыть свой счет, потому что вам видите нужна актуализация. Специалист Мария Панькив соединилась с техподдержкой. Техподдержка сообщила, что на период пяти дней позволит снять блокировку и мы сможем закрыть счет. Но этого не произошло! Мы все еще не можем это сделать через приложение", — отметил клиент.

Объяснение ПриватБанка

Как пояснили в ПриватБанке, актуализация данных является не капризом банка, а требованием действующего законодательства Украины.

"От банков требуют периодически обновлять данные по клиентам. А мы сделали эту процедуру максимально легкой и доступной, сейчас обновить свои данные можно не выходя из дома в Приват24. Вопрос о снятии ограничения рассматривают специалисты. Мы стремимся решить его в кратчайшие сроки. О результатах вас сразу сообщат", — говорится в сообщении.

Источник: Минфин

Также в финучреждении предоставили для удобства видеоинструкцию.

Что еще стоит знать

Напомним, клиенты государственного ПриватБанка благодаря мобильному приложению "Приват24" могут не только узнать, но и частично управлять кредитным лимитом. В финучреждении дали по этому поводу важные советы.

Также мы писали о том, что ПриватБанк сделал важное предупреждение относительно процедуры обмена валют. Речь идет о ситуации с продажей старых купюр американской валюты, на которую продолжают жаловаться клиенты.