ПриватБанк дал важное объяснение относительно кредитного лимита

Мобильное приложение в Привате. Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного ПриватБанка, благодаря мобильному приложению "Приват24", могут не только узнать, но и частично управлять кредитным лимитом. В финучреждении дали по этому поводу важные советы.

Об этом рассказали представители банка.

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Кредитный лимит в Приват24

Как отмечают в банке, клиенты могут самостоятельно снизить кредитный лимит. В то же время, что касается возможности его повышения, то можно оставить заявку, по рассмотрению которой банк примет соответствующее решение.

Иногда при обновлении банковской карты может произойти закрытие кредитного лимита. Как объясняют операторы ПриватБанка, такой поворот невозможно предусмотреть, однако его можно скорректировать в будущем. Для того, чтобы вернуть доступ к кредитному лимиту, банк предлагает сделать простые шаги:

продолжать пользоваться картой "Универсальная", чтобы поддерживать активность в банке;

дополнительно предоставить банку документы, подтверждающие доходы. Это может увеличить шансы на восстановление требуемого кредитного лимита.

При изменении кредитного лимита ПриватБанк обязательно пришлет сообщение.

Как убрать кредитный лимит

Для того, чтобы убрать или снизить кредитный лимит на карте "Универсальная", необходимо зайти на сайт или в приложение "Приват24". Далее нужно сделать следующие шаги:

зайти во вкладку "Сервисы"

выбрать "Кредиты";

зайти в "Кредитный лимит";

в пункте "Новый лимит" необходимо ввести желательную сумму или цифру "ноль".

нажать "Изменить лимит".

Убрать кредитный лимит в чат-боте "Приват24" можно по следующей инструкции:

выбрать значок сообщения в правом верхнем углу в своем кабинете;

в чате "Помощь online" нужно написать вопрос: как изменить кредитный лимит;

в появившемся окне выбрать "Изменить кредитный лимит по карточке "Универсальная";

в новом окне нужно выбрать карту и ввести желаемый лимит;

после этого поступит SMS-сообщение об одобрении смены лимита;

также можно позвонить в ПриватБанк по короткому номеру 3700.

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк сделал важное предупреждение о процедуре обмена валют. Речь идет о ситуации с продажей старых купюр американской валюты, на которую продолжают жаловаться клиенты.

Также мы писали о том, что ПриватБанк изменил правила для некоторых денежных переводов из-за границы. Клиенты банка получили возможность осуществлять оперативные переводы из Канады через систему PrivatMoney благодаря партнерству с канадской финтех-компанией RemitBee.