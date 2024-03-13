Нафтогаз попереджає про нові рахунки — кому і як потрібно платити

Комунальні платіжки. Фото: Kyivgaz

У газопостачальній компанії "Нафтогаз" звернулися до українських споживачів із актуальною інформацією про нові рахунки. Там уточнили правила оплати, щоб не нараховувався борг, а також розповіли про розрахунок за доставку газу.

Про це повідомила пресслужба ГК "Нафтогаз України".

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Нові рахунки за споживання газу

У газопостачальній компанії зазначили, що рахунки за споживання природного газу в лютому вже сформовано, а тому громадяни мають поспішити з оплатою, щоб не нараховувався борг. Там наголошують, що чекають на оплату рахунків до 25 числа цього місяця.

"Ваші рахунки за споживання газу у лютому готові. Нагадуємо, що сплачувати їх варто до 25 числа.​ Вчасна оплата за спожитий газ дозволяє нам забезпечувати стабільне та надійне газопостачання в кожну оселю", — йдеться у повідомленні.

Також нагадали про найзручніші способи отримання платіжок та оплати рахунків. Зокрема, це легко зробити:

в особистому кабінеті my.gas.ua;

у чат-ботах GASUA.

Серед інших способів — оплата у терміналах самообслуговування через ПриватБанк, Ощадбанк, EasyPay. Також оплатити рахунок можна у в Ощадбанку, Новій пошті та ПУМБі, однак там стягують різного розміру комісію.

Джерело: Нафтогаз

Коли починає діяти знижка на газ

Окрім того, у Нафтогазі розповіли про знижку, передбачену за оплату природного газу. Там уточнили, коли вона починає діяти. Як правило, її нараховують, коли споживач оплачує точний обсяг нарахувань за певний період.

"Важливо оплачувати саме суму нарахувань, а не залишок до оплати. Щоб отримати знижку 1%, необхідно здійснити повну оплату нарахувань за попередній місяць до 15 числа поточного місяця", — наголосили фахівці.

У разі якщо клієнт виконав усі умови, то знижку нарахують на наступний період.

Оплата послуги з доставки газу

Також на сторінці у соцмережі Facebook Нафтогаз розповів клієнтам, як правильно платити за послугу з доставки природного газу. Фахівці зазначили, що за транспортування газу потрібно сплачувати своєму Оператору ГРМ (облгазу).

Зокрема, потрібно вказувати особовий рахунок за розподіл під час оплати. Оплату вартості послуг з розподілу (доставки) блакитного палива потрібно здійснювати до 20 числа щомісяця (включно), в якому надаються послуги з розподілу газу.

Для отримання більш докладної інформації з цього питання потрібно звернутися до Оператора ГРМ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення. Проте, вже у квітні-травні ціни на газ можуть переглянути.

Ще українці з 2024 року почнуть отримувати квитанції за технічне обслуговування (ТО) газових труб усередині будинків. Відомо, які суми можуть бути в "третій платіжці за газ".